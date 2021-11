Piotr Żyła wziął się za rapowanie. „Mam w du*** pocisk”

Piotr Żyła już od dłuższego czasu współpracuje z marką Frugo, a na jego instagramowym profilu pojawiają się zdjęcia z napojem tej marki. Ostatnio „Wiewiór” we współpracy z Dobrym Wariatem nagrał utwór „Frugo Ikar”, który zapewne zostanie wykorzystany na potrzeby komercyjne. – Dla ziomali górali jestem Piotrek, mam robotę dobrą – rapuje skoczek na początku nagrania.

Później mistrz świata rapuje o Ikarze, który próbował lecieć na piórach przyklejonych woskiem. – Wosk się roztopił i mu nie wyszło, teraz mnie latać cholero przyszło. Ale jak lecę to nie ma na mnie bata, bo mam w du*** pocisk, prawda jest taka – słyszymy w dalszej części utworu.

Żyła znany jest z zamiłowania do kolorowych skarpetek, którymi często chwali się w mediach społecznościowych. Również we wspomnianej reklamie zawodnik rapuje o tej części ubioru. – Skarpetki mam z dynamitem i piję Frugo. Jak wypiję to lecę daleko i długo – rapuje utytułowany 34-latek.

Puchar Świata 2021/2022. Słaby start Polaków

Inauguracja Pucharu Świata 2021/2022 nie była udana dla Polaków. W pierwszym konkursie najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który ukończył zmagania na piątym miejscu. Dawid Kubacki był 13., a pozostali podopieczni Michala Doleżala nie punktowali.

Również w drugim konkursie Polacy mieli problem z awansem do drugiej serii. Ta sztuka udała się tylko Żyle i Andrzejowi Stękale. Pierwszy z nich ukończył zawody na 16. lokacie, a Stękała był 30. W Niżnym Tagile ostatecznie nie startował Klemens Murańka, który jest zakażony koronawirusem.

