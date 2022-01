Wspaniałe informacje płyną od lekarza kadry skoczków. Kamil Stoch może wrócić już niebawem

Kamil Stoch podkręcił kostkę i zerwał torebkę stawową na parę dni przed konkursami Pucharu Świata w Zakopanem. Na początku wydawało się, że Polak wyrobi się na zawody na Wielkiej Krokwi, ale dokładniejsze badania wykluczyły taka ewentualność. Trzykrotny mistrz olimpijski rozpoczął walkę o jak najszybszy powrót na skocznię. Lekarz kadry Aleksander Winiarski w rozmowie z PAP tchnął nadzieję w serca kibiców.

Stoch pojawi się na skoczni już w przyszłym tygodniu?

Najważniejsza informacja jest taka, że wyniki rezonansu magnetycznego Kamila Stocha są według Aleksandra Winiarskiego dobre. Kostka goi się prawidłowo. W przyszłym tygodniu (28-30 stycznia) odbywają się zawody w Willingen, w których jest szansa, że polski zawodnik będzie mógł wystartować. – Decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu, kiedy to też być może Kamil zacznie trening na skoczni. Oczywiście, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. To ważny element przy pierwszych próbach po takiej kontuzji – powiadomił w rozmowie z PAP doktor Winiarski.

Dzień po ostatnich zawodach w Willingen polscy skoczkowie w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula i Paweł Wąsek mają wylecieć do Pekinu. Walkę z czasem toczy również Piotr Żyła, który otrzymał w czwartek 20 stycznia pozytywny wynik testu na koronawirusa i został poddany obowiązkowej kwarantannie. Przed wylotem do Chin Polak musi otrzymać cztery negatywne wyniki testów na koronawirusa z rzędu.

