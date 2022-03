Skoki narciarskie. Przed nami konkurs indywidualny MŚ w lotach. Gdzie i o której transmisja na żywo online i w TV?

Każda z reprezentacji, poza kadrą niemiecką, mogła zgłosić czterech zawodników do startu w kwalifikacjach do mistrzostw świata w lotach. Biało-Czerwoni do konkursu awansowali w komplecie, a najdalej lądował Jakub Wolny, który osiągnął 211,5 m i zajął 14. miejsce. Oprócz 26-latka w zawodach zobaczymy Pawła Wąska, Piotra Żyłę i Kamila Stocha.

Skoki narciarskie 2022. Przed nami MŚ w lotach

Na starcie pierwszego konkursu indywidualnego stanie 40 zawodników. 30 skoczków, którzy w piątek osiągną najwyższe noty, uzyska prawo startu w sobotnich zawodach, po których poznamy mistrza świata. Faworytem do sięgnięcia po tytuł wydaje się być Stefan Kraft, który wygrał kwalifikacje, potwierdzając tym samym wysoką formę.

W walce o medal nie wolno także przekreślać Słoweńców i Norwegów, którzy specjalizują się w skoczniach mamucich. Apetyt na obronę tytułu ma Karl Geiger, czyli obecny wicelider Pucharu Świata i jeden z najlepszych zawodników obecnego sezonu.

Skoki narciarskie. Konkurs indywidualny MŚ w lotach – transmisja online i w TV

Pierwszy konkurs indywidualny w ramach MŚ w lotach odbędzie się w piątek 11 marca. Początek zawodów przewidziano na godz. 16:30, a zawody poprzedzi seria próbna. Transmisję z konkursu przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport oraz serwis tvpsport.pl.

