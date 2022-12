Mieszany konkurs drużynowy w Titisee-Neustadt. O której i gdzie oglądać transmisję TV i online ze skoków narciarskich?

Sezon skoków narciarskich rozkręca się na dobre. Najpierw zawodnicy rywalizowali w Wiśle oraz Ruce, przyszło im wystartować również w Titisee-Neustadt. Za nami jest już jeden konkurs indywidualny, który wygrał Anze Lanisek i w którym Dawid Kubacki zajął drugie miejsce. Już w sobotę 9 listopada natomiast będziemy świadkami nieco mniej popularnej rywalizacji. Tego dnia do boju staną drużyny w formie mikstowej.

Skoki narciarskie 2022/23 – konkurs drużynowy w mikście w Titisee-Neustadt

Każda z drużyn będzie składała się z czterech zawodników – dwóch mężczyzn oraz dwóch kobiet. Najbardziej prawdopodobne jest, że drużynę Biało-Czerwonych w męskiej części będą reprezentowali Piotr Żyła oraz Kamil Stoch. Z kolei ze strony żeńskiej na skoczni pojawią się na pewno Nicole Konderla oraz Kinga Rajda, bo to właśnie one zostały wysłane przez Polski Związek Narciarski do Titisee-Neustadt.

Oprócz nich do akcji ruszą również zawodnicy z takich państw jak Stany Zjednoczone, Rumunia, Finlandia, Włochy, Słowacja, Niemcy, Japonia, Norwegia czy Austria.

Skoki narciarskie – konkurs drużyn mieszanych w Titisee-Neustadt. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Konkurs drużynowy w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt zaplanowano na sobotę 10 grudnia. Najpierw o godzinie 10:30 odbędzie się sesja próbna, której nie będzie można obejrzeć ani online, ani w telewizji. Konkurs mikstowy natomiast rozpocznie się o godzinie 11:45. Transmisję będzie można śledzić na antenie Eurosportu 1 oraz w serwisie player.pl.

