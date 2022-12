Ekspert wskazał największy atut Thurnbichlera. Oto najlepsze, co wniósł do kadry

Dotychczasowe osiągnięcia Thomasa Thurnbichlera na stanowisku trenera Polskich skoczków narciarskich są przyzwoite. Austriacki szkoleniowiec mocno wpłynął na formę Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, którzy kandydują o podium nadchodzącego 77. Turnieju Czterech Skoczni. Do tego pierwszy z wymienionych lideruje w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a drugi jest piąty. Eksperci nie mają wiele do zarzucenia 33-latkowi, a jeden z nich w najnowszym wywiadzie przekazał, czym trener najbardziej zaimponował.

Ekspert ocenił pracę Thomasa Thurnbichlera

Początek obecnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich układa się dla polskiej kadry przyzwoicie, jednak jest jeszcze kilka aspektów, które wymagają poprawy, jak choćby regularność Kamila Stocha. Trener AZS-u Zakopane i ekspert Eurosportu, Jakub Kot w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” przyznał, co najlepszego swoją pracą wniósł Thomas Thurnbichler.

– Według mnie dużym sukcesem było szybkie złożenie w całość tej układanki pod kątem atmosfery w drużynie. Wiemy, co się działo w Planicy, kiedy Adam Małysz i PZN ciągnął w jedną stronę, a zawodnicy w drugą – powiedział były skoczek narciarski.

Jakub Kot: Thurnbichler nie miał łatwo

Ekspert zauważył również, że trener, który zastąpił na stanowisku Michala Dolezala stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Na szczęście, wszystko potoczyło się sprawnie i przyniosło bardzo dobre i pożądane efekty.

– Trener, który przejmował kadrę, nie miał łatwo. Miał prawo mieć obawy, że po miesiącu będzie żałował. Wchodził jako młody szkoleniowiec do grupy, która mogła go odrzucić, z zawodnikami, którzy mają swoje ego, określone osiągnięcia, ale i wymagania. Jego wielkim osiągnięciem jest to, że bazujemy na zespole, w którym jest fajna atmosfera – zauważył Jakub Kot.

