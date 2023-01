Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kiedy konkurs w Zakopanem?

Po zakończeniu rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni skoczkowie narciarscy mogą liczyć na nieco dłuższą niż zwykle chwilę odpoczynku. Wkrótce jednak wrócą do rywalizacji, by zbierać kolejne punkty w Pucharze Świata. Przed nami jeszcze wiele konkursów indywidualnych, ale także drużynowych. Nie zabraknie również zawodów w lotach, które zawsze dostarczają wielu emocji.

Sezon 2022/23 jest interesujący tym bardziej, że duże szanse na ostateczny triumf i zdobycie Kryształowej Kuli ma Dawid Kubacki. To właśnie on prowadzi obecnie w klasyfikacji generalnej, choć jego przewaga nad Anze Laniskiem i Halvorem Egnerem Granerudem nie jest duża. Okazję do zwiększenia jej będzie miał już niedługo, kiedy to odbędą się konkursy w Zakopanem. To doskonała szansa, by jeszcze odskoczyć przeciwnikom.

Skoki narciarskie. Terminarz Pucharu Świata 2022/23

Zakopane

14 stycznia – drużynowy

15 stycznia – indywidualny

Sapporo (Japonia)

20 stycznia – indywidualny

21 stycznia – indywidualny

22 stycznia – indywidualny

Bad Mitterndorf (Austria)

28 stycznia – loty, indywidualny

29 stycznia – loty, indywidualny

Willingen (Niemcy)

3 lutego – mieszany

4 lutego – indywidualny

5 lutego – indywidualny

Lake Placid (USA)

11 lutego – indywidualny

11 lutego – duety

12 lutego – indywidualny

Rasnov (Rumunia)

18 lutego – indywidualny

19 lutego – duety

Raw Air 2023

Oslo (Norwegia)

11 marca – indywidualny

12 marca – indywidualny

Lillehammer (Norwegia)

14 marca – indywidualny

16 marca – indywidualny

Vikersund (Norwegia)

18 marca – loty, indywidualny

19 marca – loty, indywidualny

Lahti (Finlandia)

25 marca – drużynowy

26 marca – indywidualny

Planica (Słowenia)

31 marca – loty, indywidualny

1 kwietnia – loty, drużynowy

2 kwietnia – loty, indywidualny

