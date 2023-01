Granerud nie owijał w bawełnę ws. Kubackiego. Zdradził, co sądzi o Polaku

Halvor Egner Granerud znajduje się w doskonałej formie. Norweg był bezapelacyjnie najlepszym skoczkiem w trakcie 71. Turnieju Czterech Skoczni. Zwyciężył trzy konkursy: w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen oraz Bischofshofen. Jedynie w Innsbrucku lepszy okazał się od niego Dawid Kubacki, ale i tak udało mu się zająć drugą pozycję. Polak wciąż prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a już w najbliższy weekend odbędą się zawody w Zakopanem, gdzie cała Polska będzie obserwować ich kolejną potyczkę.

Halvor Egner Granerud szczerze o Dawidzie Kubackim

Przewaga Dawida Kubackiego nad Halvorem Egnerem Granerudem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wciąż jest bezpieczna. Norweg zajmuje trzecie miejsce i traci do liderującego Polaka 134 punkty. Przed zwycięzcą 71. TCS jest jeszcze Anze Lanisek, który wyprzedza go o 26 punktów. Podopieczny Alexandra Stoeckla udzielił wywiadu dla „Faktu”, podczas którego wypowiedział się nt. lidera PŚ. Jak słusznie zauważył, tylko on był w stanie nawiązać z nim walkę w trakcie TCS.

– Obaj skaczemy dobrze na ten moment. Cieszę się, że potrafiliśmy zrobić niezłe show razem z Dawidem. Te nasze próby są naprawdę na wysokim poziomie. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy w Pucharze Świata, bo na razie wygląda to dosyć imponująco – powiedział Halvor Egner Granerud.

Granerud: Dawid Kubacki jest świetną osobą

Norweg podkreślił, że ma o swoim rywalu bardzo dobre zdanie i przy okazji wywiadu pogratulował mu z okazji narodzin jego córki.

– Jest jeszcze jedna sprawa. Uważam Dawida za naprawdę świetną osobę. Wygranie Turnieju Czterech Skoczni to coś wielkiego i wielki dzień dla mnie, ale ta sobota była także czymś wyjątkowym dla rodziny Kubackich. Chciałbym bardzo pogratulować im narodzin dziecka – dodał Granerud.

Granerud podgrzewa atmosferę przed PŚ w Zakopanem

W najbliższy weekend 13-15 stycznia odbędą się zawody PŚ w Zakopanem. W piątek, 13. o godz. 15:30 odbędzie się oficjalny trening, a o 18:00 kwalifikacje. 14 stycznia w sobotę o 16:00 odbędzie się konkurs drużynowy, a indywidualny 15. o godz. 16:00. Halvor Egner Granerud nie może doczekać się konkursu, twierdząc, że Polscy fani są wspaniali.

– Od zawsze mam dobre relacje z polskimi kibicami. Tak było za każdym razem, kiedy przyjeżdżałem do Zakopanego. Myślę, że wasi fani są jednym z najlepszych na świecie. Nie wyobrażam sobie „zimnego” przyjęcia przez kibiców w Polsce. I nie ma tu znaczenia, że udało mi się pokonać Dawida w końcowej klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni – powiedział Norweg, dodając, by Polacy cieszyli się skokami narciarskimi.

