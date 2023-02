Jasne oczekiwania Thurnbichlera. Tyle medali mają zdobyć Polacy w mistrzostwach świata

Jednym z najważniejszych momentów w obecnym zimowym sezonie skoków narciarskich będą mistrzostwa świata w Planicy. Polacy jadą do Słowenii z jasnym celem – zdobywać medale. Thomas Thurnbichler, szkoleniowiec kadry A, zdradził nawet, jakie są jego oczekiwania co do wyników podopiecznych. Austriak zdradził, ile krążków powinni przywieźć Biało-Czerwoni.

Kadra Polaków na mistrzostwa świata w skokach narciarskich

Ci aktualnie realizują specjalny plan przygotowawczy przygotowany według wizji samego selekcjonera oraz jego sztabu. Właśnie ze względu na to w miniony weekend nie zobaczyliśmy żadnego czołowego skoczka podczas konkursów Pucharu Świata w Rasnovie. Zamiast jechać do Rumunii, nasi rodacy skupili się na odpoczynku i pracy przed MŚ. W gronie zawodników, którzy odpuścili sobotnie i niedzielne starty w PŚ są: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. W Rasnovie wystąpili zaś mniej znani i utytułowani Biało-Czerwoni.

Właśnie z wyżej wymienionego grona Thurnbichler wybrał pięciu skoczków, których zabierze do Planicy. Jeden z nich musiał więc pogodzić się z brakiem powołania. Na liście opublikowanej na oficjalnym profilu Polskiego Związku Narciarskiego zabrakło Jakuba Wolnego.

Thomas Thurnbichler powiedział, ile medali powinni zdobyć Polacy w mistrzostwach świata w skokach narciarskich

– Mamy wszystko dobrze rozplanowane. Myśleliśmy o różnych wariantach. Zastanawialiśmy się, czy zrobić przerwę przed Lake Placid, czy wykorzystać Rasnov, ale potem stwierdziliśmy, że przerwa jest najbardziej konieczna, aby odpowiednio przyszykować się do mistrzostw świata – wyjaśnił austriacki szkoleniowiec cytowany przez Polsat Sport.

W tej samej rozmowie trener zdradził, jakie są jego oczekiwania medalowe wobec nadchodzących występów Polaków w Planicy. – Jako zespół chcielibyśmy mieć jeden medal indywidualny i jeden drużynowy – wyznał Thurnbichler, którego oczekiwania nie są wygórowane.

