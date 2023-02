Halvor Egner Granerud o wyczynie Piotra Żyły w Planicy. „Nie jestem zdziwiony”

Sobotni konkurs na skoczni normalnej w Planicy na MŚ w narciarstwie klasycznym 2023 był pełen emocji i zwrotów akcji. Ostatecznie zwyciężył go trzynasty po pierwszej serii Piotr Żyła, który w serii finałowej pobił rekord skoczni (105 metrów – red). To zwycięstwo jest drugim z rzędu podczas mistrzostw świata. Pierwszy triumf „Wiewióra” miał miejsce w 2021 roku w Oberstdorfie.

Halvor Egner Granerud ostro o sobotnim konkursie na skoczni normalnej

Jednym z faworytów do triumfu w tym konkursie był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvor Egner Granerud, lecz warunki, w których skakał Norweg nie były sprzyjające. W pierwszej serii skoczek uzyskał odległość 96,5 metra, co dało mu 10. pozycję. W serii finałowej zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni poprawił swój wynik zaledwie o jeden metr, co dało mu 11. miejsce – jedno z najgorszych w tym sezonie. Po swojej ostatniej próbie zawodnik rozłożył tylko bezradnie ręce.

Norweg w bardzo krytyczny sposób wypowiedział się na temat sobotnich zawodów na skoczni normalnej. – Myślę, że organizowano bardziej sprawiedliwe konkursy – powiedział skoczek norweskiemu serwisowi vg.no. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przyznał, że ten wynik jest rozczarowaniem, ale nie mógł nic zrobić z pogodą i wiatrem. – To parodia skoków narciarskich. Naprawdę szkoda, że takie rzeczy przydarzają się na mistrzostwach świata – dodał.

MŚ w Planicy: Halvor Egner Granerud skomentował wyczyn Piotra Żyły

Halvor Egner Granerud skomentował także wyczyn Piotra Żyły, który po pierwszej serii był trzynasty, a ostatecznie wygrał cały konkurs. – Nie jestem zdziwiony triumfem Piotra. Od początku zimy skakał naprawdę dobrze. Radzi sobie świetnie nie tylko na lotach narciarskich, co udowodnił to sobotnimi skokami – podkreślił, cytowany przez WP SportoweFakty.

To jest już jego drugi złoty medal na mistrzostwach świata, życzyłbym sobie tego samego – zakończył.

Czytaj też:

Skład reprezentacji Polski na konkurs miksta. Piotr Żyła stanie przed kolejną szansą na medalCzytaj też:

Wzruszony Piotr Żyła po obronie tytułu mistrza świata. Ta reakcja wyraża wszystko