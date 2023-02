Halvor Egner Granerud wywołał poruszenie wpisem o Ukrainie. Jest reakcja

Halvor Egner Granerud nie może zaliczyć konkursu indywidualnego mistrzostw świata w Planicy na normalnej skoczni do udanych. Norweg zakończył zawody na 11. lokacie, skacząc 97,5 oraz 96,5 metra. Gwiazdor zdaje sobie jednak sprawę, że są rzeczy ważne i ważniejsze, a do tych drugich zalicza się wojna w Ukrainie. Dzień wcześniej zamieścił na Twitterze wpis, w którym wypowiedział się o rocznicy wojny w Ukrainie. Odniosło się do niego wielu ludzi.

Halvor Egner Granerud wsparł Ukrainę

Norweski lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich dał do zrozumienia, że wojna nie jest mu obojętna i stanowczo jej się sprzeciwia. W ostatnim czasie Halvor Egner Granerud bardzo często udziela się w mediach społecznościowych. Nie inaczej było 24 lutego, kiedy minął dokładnie rok od wybuchu wojny.

„Mija rok, odkąd zmieniła się Europa, którą znałem całe życie. Wojna nadal trwa, a pomoc wciąż jest potrzebna” – napisał w mediach społecznościowych.

Niedługo po zwyciężonym Turnieju Czterech Skoczni Halvor Egner Granerud udał się do Norwegii, gdzie został zaproszony do jednego z tamtejszych talk-show. Zapoznał się tam z Sanderem Trelvikiem, który pracuje w roli sanitariusza w Ukrainie, który ucierpiał w wyniku ostrzału rakietowego. Wówczas skoczek zaznaczył, że wsparł Ukrainę finansowo.

„Przekazałem datek i zachęcam tych, którzy mogą, żeby również pomogli” – zaapelował 26-latek.

Witalij Kaliniczenko skomentował słowa Halvora Egnera Graneruda

Wpisy Halvora Egnera Graneruda są szeroko komentowane w mediach społecznościowych i cieszą się dużą popularnością. W wywiadzie z norweskim vg.no do jego słów odniósł się Witalij Kaliniczenko, który wystartował w PŚ w Planicy.

– Nie znam dobrze Graneruda, ale to dobry człowiek i jego wsparcie jest ważne. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nas wspierają [...] Nie byłem w Ukrainie od roku i trzech dni. Ale po mistrzostwach świata mam nadzieję wrócić – mówił Ukrainiec.

