Adam Małysz chce zmian w polskich skokach. „Obecna sytuacja nas blokuje”

Mistrzostwa świata w Planicy zakończyły się dla Polski dwoma medalami. Piotr Żyła sensacyjnie obronił tytuł na skoczni normalnej, stając się najstarszym mistrzem świata w historii. Z kolei na skoczni dużej, obok triumfującego Timiego Zajca stał na podium Dawid Kubacki.

Adam Małysz o występach polskich skoczków na MŚ w Planicy

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz, pochwalił występy polskich skoczków. Zwracał uwagę na przewidywania przed mistrzostwami, które nie dawały wielu szans na zdobycie dwóch medali. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet legenda światowego narciarstwa przyznała, że wróciła do kraju z uśmiechem na ustach.

– Wiadomo, mówił też o tym Thomas Thurnbichler, że został mały niedosyt, bo była szansa na podium drużyny, ale trochę zabrakło. Mnie się podobało, że trenerzy kalkulują i ryzykują – powiedział Małysz, dodając. – Jadąc do Planicy, wiele osób nie przypuszczało, że zdobędziemy dwa medale. Przecież pojawiła się mała zadyszka i wszyscy to widzieli. Mimo to sytuacja rozwinęła się dla nas bardzo dobrze.

Prezes PZN o sytuacji w polskich skokach kobiet

Małysz odniósł się także do sytuacji skoków kobiet w Polsce. Biało-czerwone zawodniczki spisały się bardzo słabo. Najlepszym występem była 23. pozycja Kingi Rajdy podczas konkursu indywidualnego na dużej skoczni. Sama skoczkini po zawodach ogłosiła koniec kariery. Wielokrotny mistrz świata i medalista olimpijski nie ukrywa, że dostrzega problem w żeńskich skokach. Jest gotowy na przeprowadzenie wielkich zmian, jeśli zgodzi się na to zarząd PZN.

– Rozmawiamy o takich możliwościach. Oczywiście nie jesteśmy sami, mamy nad sobą zarząd, który musi zaakceptować plany. Nie jest łatwo, bo zazwyczaj takie rzeczy robi się po igrzyskach, kiedy jest najwięcej trenerów do wzięcia. I tak, chciałbym rewolucji. Obecna sytuacja nas blokuje, a skoki kobiet będą się rozwijały i my dużo tracimy. Głupotą byłoby nie myśleć o poprawie – stwierdził prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Walka w Pucharze Świata w skokach narciarskich

Do rozegrania w tegorocznej edycji Pucharu Świata pozostał skoczkom cykl Raw Air, zawody w Lahti oraz Planica 7. W klasyfikacji skoczków prowadzi Halvor Egner Granerud z przewagą 293 punktów nad drugim Dawidem Kubackim.

Czytaj też:

Thomas Thurnbichler podsumował występy Polaków w Planicy. Wymowna reakcja treneraCzytaj też:

Legendarny skoczek przestrzegł Stocha i Żyłę. „Robi się coraz ciężej”