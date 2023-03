Thomas Thurnbichler podsumował występy Polaków w Planicy. Wymowna reakcja trenera

Jeszcze przed wyjazdem do Planicy Thomas Thurnbichler dał odpocząć swoim najlepszym skoczkom, przez co opuścili konkurs Pucharu Świata w Rasnovie. Nie tylko on zdecydował się na taki krok, bowiem w Rumunii zobaczyliśmy jedynie Niemców w najmocniejszym składzie. Dziś wiemy, że ten ruch Austriaka okazał się jak najbardziej opłacalny, ponieważ Polacy zaprezentowali się w Planicy z bardzo dobrej strony. Do kraju przywieźli dwa medale, a drużynowo również spisali się całkiem dobrze.

Wyniki Polaków na mistrzostwach świata w Planicy

Zimowy mundial nie mógł rozpocząć się lepiej dla polskich skoczków oraz kibiców. Podczas konkursu na normalnej skoczni (HS102) najlepszy okazał się Piotr Żyła, który wywalczył drugi w karierze, indywidualny złoty medal, jednocześnie bijąc rekord obiektu (105 m). Warto zaznaczyć, że reprezentant Polski po pierwszej serii był dopiero na 13. pozycji. Miksty poszły Polakom nieco słabiej i znaleźli się dopiero na ósmej lokacie.

Z kolei w treningach na dużej skoczni Polacy nie błyszczeli. Najrówniej skaczącym lotnikiem znad Wisły okazał się Kamil Stoch, co później odzwierciedliło się w konkursie głównym. 35-latek nie zdołał jednak wywalczyć podium, jednak znalazł się tuż za nim. Nie ma tego złego, ponieważ brązowy medal wywalczył wówczas Dawid Kubacki. W konkursie drużynowym najlepsi okazali się gospodarze, czyli Słoweńcy, którzy oddawali bardzo równe i dalekie skoki. Polacy zajęli czwarte miejsce.

Thomas Thurnbichler zareagował na wyniki Polaków w Planicy

W udzielanych wywiadach Thomas Thurnbichler nie ukrywał zadowolenia z osiągnięć jego podopiecznych. Teraz chciał skwitować wyjazd do Planicy i podziękował swoim skoczkom za pośrednictwem mediów społecznościowych, dodając wymowne wideo i bardzo krótki, ale równie wymowny wpis.

„Dziękuję zespołowi, że było to możliwe” – czytamy na Instagramie trenera.

Ta decyzja Thurnbichlera wywołała wielkie poruszenie. Wytłumaczył się z ruchu „va banque"

Adam Małysz ocenił ryzykowną decyzję Thomasa Thurnbichlera. Wyraził się jasno