Dawid Kubacki kończy sezon. Żona skoczka walczy o życie

To koniec sezonu dla Dawida Kubackiego. Skoczek narciarski w niedzielę 19 marca wycofał się Raw Air 2023, a dzień później poinformował, że w najbliższym czasie nie wróci na skocznię. Wszystko wyjaśnił w swoich mediach społecznościowych. Okazuje się, że żona lidera reprezentacji Polski ma poważne problemy ze zdrowiem i to właśnie ze względu na nią 33-latek zrezygnował z dalszych startów tej wiosny.

Dawid Kubacki kończy sezon. Żona skoczka ma poważne problemy zdrowotne

Wszystko wydarzyło się nagle. Tuż przed prologiem dowiedzieliśmy się, iż Kubacki podjął natychmiastową decyzję o wyjeździe z Norwegii, gdzie odbywało się Raw Air. Thomas Thurnbichler został zapytany o powody tej sytuacji, ale nie zdradził, co zaszło i poprosił dziennikarzy o uszanowanie prywatności wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. – Dowiecie się tak szybko, jak to możliwe – stwierdził enigmatycznie.

Z kolei Apoloniusz Tajner jeszcze tego samego dnia (to znaczy 19 marca) wspomniał w programie „Sportowy wieczór”, że nie należy wykluczać, iż jeszcze zobaczymy Kubackiego w akcji w Lahti czy w Planicy. – Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że Dawid będzie startował w kolejnych zawodach Pucharu Świata, ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej – mówił były prezes PZN. Jak się okazuje, nie miał racji.

20 marca wszystko wyjaśnił sam skoczek. Niestety nie przekazał dobrych wiadomości. „Mój nagły powrót do domu... Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna. Wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze” – czytamy na profilu instagramowym 33-latka.

