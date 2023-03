Dramatyczne wieści od Dawida Kubackiego. Mateusz Morawiecki zabrał głos

Dawid Kubacki tuż przed finałowymi zawodami z cyklu Raw Air wycofał się rywalizacji. Jako powód Polski Związek Narciarski podał przyczyny osobiste. W poniedziałek 20 marca skoczek wyjaśnił, że jego nagły powrót do domu jest związany z tym, że jego żona trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych. „Jej stan jest ciężki, lekarze walczą o jej życie” – dodał Kubacki, który poinformował jednocześnie, że to dla niego koniec sezonu.

Cały świat wspiera polskiego skoczka

Po decyzji polskiego skoczka z całego świata zaczęły spływać wyrazy wsparcia. Zareagował m.in. główny rywal Kubackiego – Halvor Egner Granerud oraz inni skoczkowie. „Sport schodzi teraz na drugi plan. Moje myśli i myśli całego zespołu są z Dawidem, jego żoną i całą rodziną. Modlimy się za nich i przesyłamy siłę, jakiej teraz potrzebują, aby wszystko skończyło się dobrze” – skomentował z kolei trener Polaków Thomas Thurnbichler.

Pomoc polskiemu skoczkowi zadeklarował prezes PZN Adam Małysz. Do dramatu Kubackiego odniosła się także Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardu. Ciepłe słowa w stronę polskiego skoczka skierowali też sportowcy z innych dyscyplin, np. Iga Świątek, Piotr Nowakowski czy Anna Kiełbasińska. Głos zabrała też dziennikarka Anita Werner, czy aktor Janusz Chabior.

Mateusz Morawiecki do Dawida Kubackiego: Najwięksi sportowcy są przede wszystkim ludźmi

Zareagowali także politycy. „Najwięksi sportowcy są przede wszystkim ludźmi. Dziękuję Dawidowi Kubackiemu za wspaniały sezon i życzę wiele siły podczas walki o zdrowie najbliższych” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

„W tym trudnym momencie wszyscy jesteśmy z Dawidem Kubackim i jego najbliższymi. Dobrą, życzliwą myślą, wsparciem i modlitwą o zdrowie otaczamy całą rodzinę. Drogi panie Dawidzie! Od lat jest pan dla Polski i dla nas zawsze i niezawodnie. Jesteśmy z panem” – napisał z kolei Andrzej Duda.

