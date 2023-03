Polski skoczek jest rozczarowany decyzją Thurnbichlera. Czekał na to od lat

Przed nami ostatni weekend w sezonie 2022/23 w skokach narciarskich. Na początku kwietnia zawodnicy jak zwykle będą rywalizowali w Planicy, a do Słowenii Thomas Thurnbichler postanowił zabrać sześciu reprezentantów naszego kraju. W tym gronie zabrakło jednak miejsca dla Tomasza Pilcha.

Tomasz Pilch pominięty przez Thomasa Thurnbichlera

Selekcjoner Biało-Czerwonych zaskoczył jednym z wyborów. Gdy Polski Związek Narciarski opublikował kadrę wybraną przez Austriaka, przeczytaliśmy, iż znaleźli się w niej Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała oraz 19-letni Jan Habdas. To właśnie obecność ostatniego z wymienionych wywołała spore poruszenie i sprawiła, że dla Pilcha sezon już się zakończył.

Habdas ma więc przed sobą debiut na skoczni mamuciej, którego z kolei nie może się doczekać starszy o kilka lat zawodnik. Mimo że do kadry A puka od kilku sezonów, to jeszcze ani razu nie udało mu się wystąpić na „mamucie”.

Tomasz Pilch czuje niedosyt po decyzji Thomasa Thurnbichlera

Taki stan rzeczy jest bardzo rozczarowujący dla skoczka, o czym napisał na swoim Instagramie. „Kończy się dla mnie sezon, w którym były wzloty i upadki. Ogólnie to był jeden z moich lepszych sezonów, ale czuję duży niedosyt, bo mogło być zdecydowanie lepiej, lecz nie do końca wszystko zagrało. Daje to duże nadzieje na przyszłość” – stwierdził Pilch. W dalszej części wpisu podziękował trenerom, rodzinie i sponsorom za okazywane mu wsparcie.

23-latek w sezonie 2022/23 dwunastokrotnie podchodził do rywalizacji w Pucharze Świata. Wziął udział w 9 konkursach, a do drugiej serii wszedł 3 razy. Najlepiej poszło mu w Rasnovie, gdzie zajął 12. miejsce. Ponadto dwukrotnie zajmował miejsce na podium w Pucharze Kontynentalnym – był 2. w Sapporo oraz 3. w Eisenerz.

Czytaj też:

Skoki narciarskie w Planicy zagrożone. Organizator zabrał głosCzytaj też:

Lider Pucharu Świata ostro po konkursie w Lahti. Skoczek nie krył swoich emocji