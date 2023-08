Kamil Stoch zabrał głos po Grand Prix w Szczyrku. Zwrócił się do kibiców

W miniony weekend skoki narciarskie ponownie zawitały do Polski. W sobotę i niedzielę odbyły się konkursy Letniego Grand Prix 2023 w Szczyrku. Zmagania wróciły do miasta w woj. śląskim po 12 latach, a ostatni raz triumfował tam Thomas Morgenstern.

Po 12 latach skoki narciarskie wróciły do Szczyrku

Ostatecznie jeden z konkursów wygrał Bułgar Władimir Zografski, a drugi reprezentant Polski – Piotr Żyła. Po czterech konkursach tegorocznej Grand Prix – w Szczyrku i Courchevel – liderem klasyfikacji generalnej cyklu jest Bułgar, który uzbierał dotychczas 360 punktów. Na drugiej pozycji plasuje się Szwajcar Gregor Deschwanden (234 punkty), a na najniższym stopniu podium plasuje się Aleksander Zniszczoł (181 punktów)

W zmaganiach w Szczyrku wziął również udział Kamil Stoch, który nie skakał we Francji. Do tej pory zgromadził 43 punkty, które dają mu 21. lokatę. W zawodach Letniego Grand Prix 2023 w Polsce szło mu w kratkę. Najpierw mistrz z Zębu zajął 20. miejsce, by w niedzielę zdecydowanie się poprawić i uplasować się na ósmej lokacie.

Kamil Stoch zwrócił się do kibiców

Druga seria drugiego konkursu w Szczyrku nie została dokończona przez gwałtowne porywy wiatru. Oznaczało to, że skoki, które zostały oddane z części finałowej zostały anulowane, dzięki temu na najwyższym stopniu podium stanął Piotr Żyła! Po zawodach skoczek narciarski zamieścił wpis na swoim Instagramie, w którym bezpośrednio zwrócił się do kibiców, oraz do „Wiewióra”.

„Podziwiam wszystkich, którzy trzymali za nas kciuki pod samą skocznią. Dzięki! Nie wiem jak u Was, ale moja peleryna przemokła. Gratulacje dla Piotra Żyły” – czytamy.

Wielkimi krokami zbliżają się także zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2023/24. Rywalizacja rozpocznie się 25 listopada w Ruce, a zakończy w Planicy 24 marca 2024. Trzy konkursy odbędą się w Polsce.

