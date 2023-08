Letnie Grand Prix w skokach zawita do Polski. Wielki powrót po 12 latach

Skoczkowie z całego świata znów zjeżdżają do Polski. Dotyczy to zawodów, w których wezmą udział w cyklu letniej Grand Prix. Zmagania wracają po 12 latach do tego miasta. „Ostatnim razem, gdy rywalizowali tam sportowcy, Thomas Morgenstern odniósł zwycięstwo” – przypomina FIS.