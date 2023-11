Piotr Żyła przerwał wywiad, nie mógł się powstrzymać. „Kierowniku!”

Sezon 2023/24 w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Choć ta dyscyplina sportu nierozerwalnie kojarzy się z zimą, reprezentanci Polski przygotowują się do niego w znacznie cieplejszym kraju, a mianowicie na Cyprze. Za kadrą do tego państwa polecieli także reporterzy Eurosportu, którzy uchwycili na swoich kamerach pewną zabawną sytuację z udziałem Piotra Żyły.

Piotr Żyła i inni skoczkowie na zgrupowaniu

Przypomnijmy, iż na Wyspę Afrodyty udało się czterech z pięciu Biało-Czerwonych. Ze względu na zobowiązania rodzinne w naszej ojczyźnie został Dawid Kubacki. Na zgrupowaniu stawili się za to wspomniany już „Wiewiór”, a także Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Właśnie ta piątka ma rozpocząć sezon 2023/24 od występów w Ruce (w Finlandii).

Przed rozpoczęciem rywalizacji w Pucharze Świata może cieszyć nie tylko fakt, że latem nasi skoczkowie prezentowali wysoką formę, lecz też to, iż w zespole nadal panuje świetna atmosfera. Minionej zimy dostaliśmy na to wiele dowodów, a tym razem na własne oczy zobaczyliśmy kolejny. Wszystko wydarzyło się podczas wywiadu udzielanego przez Aleksandra Zniszczoła.

Piotr Żyła przerwał wywiad kolegi

29-latek został zapytany o to, co będzie go najbardziej nakręcało w nadchodzącym sezonie. – Głównym celem będzie kolejnego kroku i przeskoczenie z czołowej 30 do 20 lub 15. Wiem, że mnie na to stać i na pewno tak będę w to celował. Pewien krok w tym kierunku został wykonany, dlatego chcę więcej – powiedział reprezentant Polski, a w momencie gdy skończył, do akcji wkroczył Piotr Żyła.

Nagle na ekranie zobaczyliśmy, jak lider naszej kadry podchodzi do Zniszczoła z zarzuconym na głowę ręcznikiem i mówi udawanym, nieco chropowatym głosem. – Panie, wy to z tego telewizora? A nie macie pożyczyć dwa złote? – wtrącił się, mimochodem wywołując uśmiech na twarzy swoich rozmówców. – A proszę bardzo – odpowiedział mu dziennikarz. – Dziękować, kierowniku! – rzucił Żyła na odchodne, a następnie się oddalił.

