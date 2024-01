Trenował Kamila Stocha, teraz przerwał milczenie. Padły słowa o „pełnym załamaniu”

Trudno jest przejść do porządku dziennego z wynikami, jakie w obecnym sezonie osiągają polscy skoczkowie. Biało-Czerwoni tydzień po tygodniu pogrążają się w kryzysie, nie dając większych oznak poprawy, bądź perspektywy zmiany bardzo przeciętnych, chwilami wręcz kompromitujących rezultatów. Dość napisać, że w obecnej kampanii PŚ ani razu nie zdarzyło się, żeby Polak zakończył konkurs w pierwszej dziesiątce. Jeszcze nie tak dawno nierealna perspektywa stała się faktyczną.

Były trener Kamila Stocha o sytuacji polskich skoczków

Kiepską perspektywę wobec teamu trenera Thomasa Thurnbichlera widzi Krzysztof Sobański. Były trener Kamila Stocha za czasów jego pracy w SMS Zakopane nie ukrywa, że martwi się tym, jak wyglądają nasi skoczkowie z kadry A. Na czele ze wspomnianym, trzykrotnym złotym medalistą olimpijskim.

– Kamil Stoch jest wśród najlepszych skoczków w historii, a tak słabo skaczącego jak teraz ja go nie pamiętam. Technika jego i pozostałych naszych skoczków podupadła. To wpływa na gorsze wyniki, a przez nie siada psychika, zawodnik traci pewność siebie. Skoczkowie przypominają boksera, który wchodzi do ringu z obawą porażki i boi się podjąć walki. Nic dziwnego, że naszym skoczkom siadł humor, jest pełne załamanie – przyznał były trener Stocha w rozmowie dla Polsatsport.pl.

twitter

PolSKI Turniej 2024 trwa, kiedy kolejne konkursy?

We wtorek (tj. 16 stycznia) pierwsza okazja, żeby zobaczyć rywalizację skoczków w cyklu Pucharu Świata w Szczyrku. Zawody zaliczane są do cyklu PolSKI Turniej 2024, pierwszego takiego w historii, na wzór niemiecko-austriackiego Turniej Czterech Skoczni.

Za polskimi fanami już emocje związane z rywalizacją na skoczni w Wiśle. Tym razem najlepsi skoczkowie będą walczyć we wspomnianym Szczyrku, a we wtorek zaczną od oficjalnego treningu oraz kwalifikacji. Te drugie wystartują o godzinie 18:00. Konkurs zaplanowano za to na środę (tj. 17 stycznia), początek o godzinie 17:30.

Gdzie oglądać rywalizację w zawodach, które będą odbywać się na polskich skoczniach? Poza tradycyjnym rozwiązaniem, tak jak w przypadku reszty sezonu PŚ, na antenach Eurosportu, TVN czy Playera, transmisje będzie realizować również Telewizja Polska.

Czytaj też:

PZN zapowiada rewolucję. Doczekamy się następców naszych liderów?Czytaj też:

Tak wygląda klasyfikacja generalna PolSKIego Turnieju. Które miejsce mają Polacy?