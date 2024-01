Tak wygląda klasyfikacja generalna PolSKIego Turnieju. Które miejsce mają Polacy?

Za nami trzy dni rywalizacji w PolSKIm Turnieju, a konkretnie jego historycznej, pierwszej edycji. Od piątku do niedzieli skoczkowie narciarscy rywalizowali w Wiśle, gdzie obejrzeliśmy kolejno kwalifikacje do konkursu indywidualnego, zawody duetów oraz konkurs indywidualny. W każdym z nich reprezentanci poszczególnych krajów zbierali punkty, które są sumowane i uwzględniane w ogólnym rankingu.

PolSKI Turniej. Jak wygląda klasyfikacja generalna?

Warto przypomnieć, jak wyglądają zasady dotyczące tej kwestii. Pierwszą nowością względem Turnieju Czterech Skoczni czy ogólnie Pucharu Świata jest to, że w PolSKIm Turnieju liczą się także występy w eliminacjach. Do drużynowego bilansu natomiast zawsze wchodzą wyniki dwóch najlepszych zawodników z danego państwa.

Dla przykładu – jeśli w zawodach indywidualnych z niedzieli Polacy zajęli kolejno 14., 20., 21., 25., 32. i 40. miejsce, to punkty do drużynowej klasyfikacji generalnej zdobędą tylko dwaj pierwsi skoczkowie. Dzisiaj byli to odpowiednio Piotr Żyła oraz Aleksander Zniszczoł.

Niestety mimo tego, że aktualnie rywalizacja toczy się w ojczyźnie biało-czerwonych, nie wpłynęło to korzystnie na ich wyniki. Poza pojedynczymi przebłyskami pod względem formy podopiecznych Thomasa Thurnbichlera cechuje marazm. Ciekawie jest za to w rywalizacji słoweńsko-austriackiej, ponieważ tam nagle błyszczeć zaczęli Anze Lanisek i Lovro Kos, a z tonu nie spuszczają Stefan Kraft czy też Jan Hoerl. Aktualnie podium domykają Niemcy ze świetnym Andreasem Wellingerem w składzie.

Klasyfikacja generalna PolSKIego Turnieju

Słowenia – 1558,4 pkt. Austria – 1507,2 pkt. Niemcy – 1484 pkt. Japonia – 1445,6 pkt. Norwegia – 1416,8 pkt. Polska – 1345,6 pkt. USA – 1294,6 pkt. Finlandia – 1128 pkt. Szwajcaria – 1031,5 pkt. Włochy – 838,4 pkt. Ukraina – 686 pkt. Kazachstan – 544,7 pkt. Estonia – 340,4 pkt. Czechy – 209,5 pkt. Rumunia – 185,5 pkt. Bułgaria – 101,3 pkt. Turcja – 94,9 pkt.

