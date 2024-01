Będzie zwrot w sprawie kary dla skoczka? Adam Małysz komentuje

Zamieszanie związane z Jakubem Wolnym w roli głównej trwa od kilku dni. Po kwalifikacjach w Wiśle zawodnik przyznał w rozmowie z Eurosportem, że „stara się skakać po swojemu”. Przyznał, że wskazówki trenera kadry B Davida Jiroutka, sprawiają, iż rezultaty są coraz gorsze. Ta wypowiedź odbiła się sporym echem w środowisku. Do tego Wolny podkreślił, że czeski szkoleniowiec potrafi być brutalny dla skoczków.

Jakub Wolny został odsunięty

Reakcja Polskiego Związku Narciarskiego na czele z prezesem Adamem Małyszem była szybka. Wolny odsunięty od zawodów i szkolenia w kadrze B do zawodów FIS CUP w Szczyrku. Utrzymano natomiast u niego status zawodnika. Opracowano dla niego system zajęć indywidualnych oraz treningi na skoczniach pod okiem trenerów bazowych.

„Polski Związek Narciarski potwierdza zaufanie do kompetencji i pracy trenera kadry B w skokach narciarskich” – pisano w komunikacie, potwierdzającym karę dla 28-latka.

Adam Małysz przekazał nowe informacje o karze

We wtorek po kwalifikacjach do środowych zawodów w Szczyrku Adam Małysz gościł w studiu TVP Sport i opisał obecną atmosferę w kadrze B. Ta nie jest najlepsza. Możliwe, że Wolny był głosem wszystkich skoczków, których trenuje Jiroutek.

– Odbyło się spotkanie z kadrą B, trenerami, działaczami. Kuba Wolny miał wielu adwokatów. Kara jest możliwa do skrócenia. Musi to jednak najpierw sam wyjaśnić z trenerem – podkreślił Małysz.

twitter

Prezes PZN zabrał także głos na temat komunikacji. Według niego ta znajduje się na nieodpowiednim poziomie, co sprawia, że trudno o to, by relacje na linii trener – zawodnik były dobre.

– Wierzę, że na spotkaniu oczyściliśmy atmosferę. My nie potrafimy rozmawiać. Thomas Thurnbichler zwrócił na to uwagę. Zawodnicy trzymają coś w sobie, duszą. Nie potrafią o tym powiedzieć – dodał Małysz.

Jakub Wolny od pewnego czasu nie potrafi uwolnić swojego potencjału. W przeszłości potrafił być mocnym punktem polskiej drużyny w Pucharze Świata, a tymczasem ostatni raz punkty w tym cyklu zdobywał w marcu 2022 roku. Cały poprzedni sezon okazał się dla niego stracony, a również w obecnej kampanii sytuacja wygląda źle.

Czytaj też:

Urodzinowa niespodzianka dla Piotra Żyły w Szczyrku. Adam Małysz zaskoczyłCzytaj też:

Był wielkim rywalem Adama Małysza. Zaapelował do polskich skoczków