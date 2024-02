Terminarz skoków narciarskich w Lahti. Kiedy i o której konkursy?

Sezon zimowy 2023/24 w skokach narciarskich powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze miesiąc rywalizacji w Pucharze Świata. W nadchodzący weekend zawodnicy znów ruszą do boju. Tym razem jednak przyjdzie im startować na znacznie mniejszej skoczni niż w Oberstdorfie. Najbliższe konkursy odbędą się bowiem w Lahti.

Zmiana w reprezentacji Polski

Kadra reprezentacji Polski na zawody w Finlandii została ogłoszona tuż po zakończeniu niemieckich konkursów. Doszło w niej do ciekawej zmiany, ponieważ Thomas Thurnbichler postanowił odstawić Dawida Kubackiego. Tym razem Austriak nie dał się przekonać zawodnikowi, który nie chciał rezygnować ze startów w PŚ. 33-latek nie przekonał przełożonego, więc ostatecznie skupi się na spokojnym treningu, by lepiej przygotować się do Raw Air.

Kto więc go zastąpi? Będzie to Maciej Kot, który od końcówki stycznia rywalizował w Pucharze Kontynentalnym. Tam udało mu się nawet wygrać jeden konkurs w Lillehammer. Niestety potem w Brotterode oraz w Iron Mountain nie poszło mu już tak dobrze. Po wspomnianym triumfie głównie zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. Oprócz niego w Lahti zobaczymy też Aleksandra Zniszczoła, Piotra Żyłę i Kamila Stocha.

Terminarz skoków narciarskich w Lahti

Piątek, 1 marca

15:45 – kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

17:00 – pierwszy konkurs indywidualny

Sobota, 2 marca

16:15 – konkurs drużynowy

Niedziela, 3 marca

14:30 – kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

16:00 – drugi konkurs indywidualny

Wszystkie konkursy będą transmitowane przez stacje takie jak TVN i Eurosport oraz serwisy internetowe player.pl i eurosportplayer.com. Dodatkowo zawody kwalifikacyjne będzie można obejrzeć w obu wspomnianych portalach streamingowych.

