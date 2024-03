Dziś konkurs drużynowy w Lahti. O której i gdzie oglądać skoki narciarskie? Transmisja TV i online

Po zawodach na ogromnej skoczni w Oberstdorfie rywalizacja przeniosła się na znacznie mniejszy obiekt do Lahti. Tam zaplanowano aż dwa konkursy indywidualne oraz jeden drużynowy i to właśnie na ten drugi przyszedł czas tym razem. W sobotę do boju stanie czterech biało-czerwonych wskazanych przez Thomasa Thurnbichlera.

Kto wystąpi w konkursie drużynowym?

Poprzedni dzień, gdy sportowcy mierzyli się ze sobą indywidualnie, nie był dobry dla naszych rodaków. Właściwie tylko jeden z nich nie zawiódł. Mowa o Aleksandrze Zniszczole, który jako jedyny z Polaków trzyma w miarę równą formę na wysokim poziomie. W piątkowych zawodach w Lahti to właśnie 29-latek zajął najwyższą pozycję – był dziewiąty.

Gorzej z pozostałymi. Choć do samego konkursu zakwalifikowali się wszyscy podopieczni trenera Thurnbichlera, to do drugiej serii awansować zdołał tylko jeden, ten wyżej wspomniany. Dopiero w czwartej dziesiątce znaleźli się Maciej Kot, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Jeszcze niżej wylądował Paweł Wąsek.

To właśnie ostatniego z wymienionych zabraknie w konkursie drużynowym, czemu trudno się dziwić. 24-latek wrócił do kadry A po przerwie, w trakcie której miał intensywnie pracować nad powrotem do formy i odzyskaniem pewności siebie. Niestety, kiedy przyszło mu ponownie pokazać się w Pucharze Świata, nie podołał on wyzwaniu. W Lahti znów dały o sobie znać dawne demony.

O której konkurs drużynowy w Lahti? Transmisja TV i online

Oprócz Polaków w konkursie drużynowym wystąpią takie zespoły jak Austria, Niemcy, Norwegia, Słowenia czy Japonia. Jeśli warunki pogodowe dopiszą i wszystko pójdzie zgodnie z planem, zawody rozpoczną się o godzinie 16:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje takie jak Eurosport oraz TVN. Internauci mogą natomiast liczyć na serwisy player.pl oraz eurosportplayer.com.

