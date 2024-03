Duże zmiany w klasyfikacji Raw Air. Sprawdź pozycje Polaków

Polscy skoczkowie w ostatnich dniach walczyli w Oslo. Był to zarazem początek cyklu Raw Air, który w tym sezonie przeszedł zmiany. Zawodnicy startowali według klasyfikacji punktowej zmagań, a nie klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Choć ogólnie wyniki Biało-Czerwonych nadal pozostawiają wiele do życzenia, to postawa Aleksandra Zniszczoła może cieszyć.

Aleksander Zniszczoł pnie się w tabeli

Piątkowy prolog to mieszane wyniki całej kadry Biało-Czerwonych. Dalekie pozycje sprawiły, że należało przestać się łudzić na walkę o podium imprezy. To zmagania pokroju Turnieju Czterech Skoczni, gdzie jeden lub dwa tragiczne skoki oznaczają koniec walki o dobry wynik. Przekonał się o tym w niedzielę Daniel Huber, który nie dostał się do drugiej serii i stracił prowadzenie w cyklu.

W podobnej sytuacji w sobotę znalazł się Aleksander Zniszczoł. Polak, który przeważnie miał pecha do skoczni w Oslo, nie dostał się do drugiej serii i zakończył dzień bez punktów. Dobrze poszło za to Piotrowi Żyle, który dzięki dobrym skokom finiszował 12. W niedzielę to jednak 30-latek z Cieszyna zaprezentował się najlepiej z grona kadrowiczów Thurnbichlera. Miejsce w dziesiątce to zastrzyk punktów do klasyfikacji generalnej PS, a także wyższa końcowa nota na koniec Raw Air. Na wspomnienie zasługuje forma Macieja Kota, który punktował zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.

Klasyfikacja generalna cyklu Raw Air po weekendzie w Oslo (10.03.2024 r.)

Dzięki wygraniu prologu, a także podium konkursu indywidualnego na fotel lidera Raw Air wskoczył Stefan Kraft (773,5 pkt). Lider klasyfikacji generalnej PŚ ma 11,3 pkt przewagi nad drugim (zwycięzcą niedzielnych zmagań) Johannem Andre Forfangiem i 25,3 pkt nad trzecim Janem Hoerlem. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Piotr Żyła (15. miejsce, 688,1 pkt). Maciej Kot zajmuje 20. miejsce, Aleksander Zniszczoł 25., Kamil Stoch 29., a Dawid Kubacki 40.

1. Stefan Kraft (Austria) 773,5 pkt

2. Johann Andre Forfang (Norwegia) 762,2

3. Jan Hoerl (Austria) 748,2

4. Peter Prevc (Słowenia) 735,3

5. Marius Lindvik (Norwegia) 734,5

6. Michael Hayboeck (Austria) 732,4

7. Ren Nikaido (Japonia) 721,5

8. Timi Zajc (Słowenia) 718,3

9. Andreas Wellinger (Niemcy) 713,8

10. Domen Prevc (Słowenia) 710,2

15. Piotr Żyła (Polska) 688,1

20. Maciej Kot (Polska) 620

25 Aleksander Zniszczoł (Polska) 585,2

29. Kamil Stoch (Polska) 547,8

40. Dawid Kubacki (Polska) 430,8

