Taką ocenę wystawił sobie Maciej Kot. Szczerze podsumował tegoroczne skoki

Najlepsi polscy skoczkowie mają za sobą kolejny sezon Pucharu Świata. W przypadku większości trudno mówić o pozytywnych startach. Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch z pewnością oczekiwali lepszych wyników. Zawodnicy, którzy jeszcze niedawno stawali na podium wielkich imprez i konkursów Pucharu Świata, teraz miewali problem z zameldowaniem się w pierwszej piętnastce, a czasem nawet w drugiej serii konkursowej.

Polski skoczek ze szczerą oceną sezonu 2023/2024

Maciej Kot należy do grona skoczków, które nie skakało we wszystkich konkursach PŚ, tak jak reszta kolegów z kadry Thomasa Thurnbichlera. Polak nie błyszczał formą za wyjątkiem cyklu Raw Air, w którym radził sobie nadspodziewanie dobrze. Punktował w paru konkursach z rzędu, co dało mu punkty do klasyfikacji generalnej, a także nadzieję, że treningi nie idą w las.

Skoczek nie miał zbyt okazji poskakać na koniec sezonu w Planicy, gdyż nie przeszedł kwalifikacji. Mimo to w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że jeśli miałby wystawić sobie ocenę za ten sezon, to była by to „czwórka z minusem”. Z jednej strony nie spełnił zakładanych sobie celów, z drugiej potrafił docenić mocną pracę na treningach i walkę o powrót do formy pozwalającej na walkę w Pucharze Świata.

– Łatwiej byłoby dać ocenę opisową. Już w jednym z wywiadów mówiłem: „3+” albo „4-”. Zostałbym przy drugiej z ocen. Lepiej wygląda i brzmi. Stopień jest niski ze względu na brak realizacji wszystkich założonych celów wynikowych. Rezultaty powinny być lepsze. Apetyty były znacznie większe. Jednak solidną podstawą oceny jest ciężka praca, którą wykonałem przez ostatnie miesiące – powiedział Kot.

Wyniki Macieja Kota w Pucharze Świata

Maciej Kot zajął 55. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Łącznie zdobył 21 punktów.

