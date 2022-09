Koszmarny uraz zawodnika UFC. Szef organizacji opublikował zdjęcie

Podczas ostatniej gali UFC on ESPN+ 68 doszło do arcyciekawego i emocjonującego pojedynku Gregory'ego Rodriguesa z Chidim Njokuanim. Obaj dali z siebie wszystko, ale zwycięsko z tego starcia wyszedł pierwszy z nich. Brazylijczyk jednak w trakcie walki nie mierzył się tylko z rywalem, ale również z bardzo poważnym urazem, który mógł zakończyć się fatalnie.

Okropny uraz Gregory'ego Rodriguesa. Szef UFC pokazał twarz zawodnika

30-letni zawodnik pokonał Amerykanina już w drugiej rundzie przez TKO. Jednakże już od pierwszej minuty tego pojedynku musiał zmagać się z dość głębokim rozcięciem, które powstało między jego brwiami. To efekt skutecznego uderzenia kolanem wyprowadzonego przez Chidiego Njokuaniego. Wyglądało to ekstremalnie niebezpiecznie.

Mimo to w trakcie przerwy między rundami lekarz ringowy opatrzył ranę i pozwolił „Robocopowi” na kontynuowanie rywalizacji. Na twarzy Brazylijczyka pojawiło się sporo krwi, ale nie przeszkodziło mu to w wygranej. Natomiast po walce zdjęcie powstałego rozcięcia umieścił w mediach społecznościowych szef UFC Dana White, co wywołało gigantyczne poruszenie wśród internautów.

twitter

– Pytacie mnie ciągle, co widzimy na zdjęciu Gregory’ego. To jego prawa żyła nadbloczkowa! Na zdjęciu jest duża i nabrzmiała z powodu zwiększonego przepływu krwi oraz obrażeń i wysiłku. Na szczęście nie pękła, bo byłoby to makabryczne! – napisał na Twitterze David Abbasi, lekarz znany w środowisku sportów walki.

Warto dodać, że dla Gregory'ego Rodriguesa to drugie zwycięstwo z rzędu, a czwarte ogółem w UFC. 30-latek powoli wyrasta na jedną z ciekawszych postaci wagi średniej.

Czytaj też:

Były trener klubów Ekstraklasy zawiesił karierę. Obrał nowy, sensacyjny kierunek