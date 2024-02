Były reprezentant Polski zadebiutował w MMA. Brutalny nokaut

Jakub Kosecki obecnie nie gra już na tak wysokim poziomie, jak dawniej. Były reprezentant Polski to obecnie gracz czwartoligowego KTS Weszło. Pięciokrotny reprezentant Polski postanowił spróbować sił we freak fightach. W przeszłości podobną drogą poszli inni koledzy po fachu – Tomasz Hajto, Piotr Świerczewski czy Błażej Augustyn. „Kosa” nie zaliczy jednak debiutu do udanych.

Szybka porażka w MMA Jakuba Koseckiego

Były piłkarz Legii Warszawa czy Śląska Wrocław związał się z federacją Fame MMA i wystąpił na gali opatrzonej numerem 20. Jego rywalem został Łukasz „Tuszol” Tuszyński. Obu zawodnikom zależało na zrobieniu show przed jak i w trakcie pojedynku. Jeśli chodzi o sportowe emocje, to tych nie brakowało tylko na początku walki.

Po kilkudziesięciu sekundach wyraźnie było widać przewagę „Tuszola”. Kosecki był co rusz uderzany, aż w końcu kompletnie rozbity nie był zdaniem sędziego w stanie dalej walczyć. Sędzia „wyliczył” piłkarza, a ten nie mógł już nic zdziałać, jak tylko pogodzić się z pierwszą porażką w oktagonie.

– Rywal był lepszy, tak że gratulacje. Pierwsze koty za płoty i idziemy dalej. Jest ochota na dalsze pojedynki – stwierdził Kosecki tuż po walce w rozmowie z reporterem Fame MMA.

Kariera piłkarska Jakuba Koseckiego

Urodzony w Warszawie Kosecki zadebiutował w seniorskiej piłce w barwach Legii Warszawa. W 2015 roku po raz pierwszy wyjechał za granicę, wiążąc się z niemieckim Sandhausen. Później był zawodnikiem Śląska Wrocław, tureckiego Demirsporu, Cracovii, Motoru Lublin, a od 2022 roku reprezentuje barwy KTS-u Weszło. Jest byłym reprezentantem młodzieżowych i seniorskiej reprezentacji Polski.

KTS Weszło zajmuje piąte miejsce po rundzie jesiennej IV ligi mazowieckiej.

Czytaj też:

Siedem lat więzienia dla zawodnika MMA. Walczył w czołowych federacjachCzytaj też:

Mroczna przeszłość Artura Szpilki. To pomogło mu wrócić na prostą