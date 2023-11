Tomasz Hajto wróci do klatki? Sensacyjny kandydat na przeciwnika

Debiut Tomasza Hajto we freak-fightach początkowo wzbudzał mnóstwo kontrowersji. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, a obecnie ekspert Polsatu Sport, w pierwszej walce zmierzył się ze Zbigniewem Bartmanem. Choć przegrał, to zyskał respekt publiczności, ponieważ wykazał się ogromnym charakterem i wytrwałością. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zobaczymy go ponownie w klatce, ale tym razem jego przeciwnik może być jeszcze bardziej sensacyjny.

Clout MMA 3: Santa Clout będzie kolejną próbą włodarzy do zreperowania nadszarpniętej i tak reputacji. Wszystko przez problemy z transmisją PPV, która regularnie pada łupem hakerów i widzowie, którzy wykupili dostępy, nie mieli możliwości oglądania pełnych gal. W oktagonie Clout walczyli już m.in. Błażej Augustyniak, Tomasz Sarara, czy wspomnieni Tomasz Hajto i Zbigniew Bartman. Były reprezentant Polski w piłce nożnej nie ma zamiaru zaprzestawać swojej przygody z freak-fightami po jednej walce.

Najnowsze wydarzenie jest już zaplanowane, jednak nie ma oficjalnie ogłoszonej żadnej walk. „Super Express” twierdzi, że ekspert Polsatu Sport wróci do oktagonu, a jego przeciwnikiem ma być nie byle kto. Dziennikarze donoszą, że zmierzy się z... Jakubem Wawrzyniakiem, czyli byłym reprezentantem Polski, występującym na lewej obronie, a obecnie również często występującym ekspertem w telewizyjnych studiach.

Nie jest również wiadomo, w jakiej formule mieliby zawalczyć ze sobą byli piłkarze. Według doniesień potencjalna walka w MMA nie wchodzi w grę. Prawdopodobnie będzie to kickboxing albo boks w małych rękawicach. Dla Jakuba Wawrzyniaka byłaby to pierwsza walka w klatce. Od 2019 roku nie jest aktywnym piłkarzem, więc taka przygoda mogłaby być dla niego ciekawa, tym bardziej że twarzą Clout MMA jest jego dobry znajomy, Sławomir Peszko.

