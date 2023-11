Anita Włodarczyk z ofertą walki w MMA. Mistrzyni postawiła sprawę jasno

Anita Włodarczyk szykuje formę na olimpijski sezon. Trzykrotna mistrzyni olimpijska powalczy o kolejny, najprawdopodobniej ostatni medal imprezy czterolecia. Polska lekkoatletka zbliża się już do końca kariery, lecz podobnie jak w poprzednich latach nie brakuje jej wigoru do pracy.

Anita Włodarczyk z ofertą walki w MMA

W federacjach freak fightowych oglądaliśmy w ostatnich latach wielu byłych sportowców. Tomasz Hajto, Piotr Świerczewski, Błażej Augustyn czy Zbigniew Bartman to tylko cześć z nich. Przykład Piotra Liska jest jeszcze inny. Słynny tyczkarz na moment po sezonie lekkoatletycznym odpuścił koronną dyscyplinę, by skrzyżować rękawice w oktagonie z gwiazdą amatorskich walk Dariuszem „Daro Lwem” Kaźmierczukiem. Walka przebiegła szybko i pod dyktando lekkoatlety, który dalej skupia się na walce o olimpijski medal.

Taki sam cel ma Anita Włodarczyk. Wciąż aktywna legenda polskiej lekkoatletyki podobnie jak Lisek również otrzymała propozycję walk we freak fightach. W przeciwieństwie do młodszego kolegi po fachu odrzuciła ofertę. W rozmowie z TVP Sport 38-latka stwierdziła, że otrzymała szansę po słynnej sytuacji z powstrzymaniem złodzieja auta. Dodała jednak, że szacunek do własnej osoby nie pozwolił jej na zawalczenie w oktagonie.

– Dostałam propozycję kilka tygodni po tej sytuacji, bo jeżeli potrafię bić się z mężczyzną, to na pewno byłoby to widowiskowe. Myślę, że walki to nie jest jednak mój typ. Trzeba mieć przede wszystkim szacunek do własnej osoby. Chciałabym, żeby ludzie mnie pamiętali jako sportowca, który zdobywał medale, a nie Anitę, która biła się z innymi osobami – powiedziała Włodarczyk.

Kariera Anity Włodarczyk

Anita Włodarczyk oprócz trzech złotych medali olimpijskich ma także w dorobku po cztery złota mistrzostw świata i mistrzostw Europy. To wciąż do niej należy rekord świata w rzucie młotem.

