Mateusz Gamrot z trudnym wyzwaniem. Czeka go starcie z weteranem UFC

Mateusz Gamrot to czołowy polski zawodnik MMA. Od blisko czterech lat rywalizuje w oktagonie UFC, czołowej federacji na świecie. Po ostatniej walce, w której pokonał weterana UFC Rafaela dos Anjosa, notowania 34-latka są coraz większe. Mimo to czeka go kolejne przetarcie z doświadczonym rywalem, a nie walka o pas mistrzowski.

Mateusz Gamrot zawalczy na gali UFC

W piątkowy poranek Dan Hooker opublikował w mediach społecznościowych informację, że zmierzy się z Gamrotem na gali UFC 305 zaplanowanej na 17 sierpnia w australijskim Perth. Choć Nowozelandczyk usunął post, to media szybko zweryfikowały prawdziwość doniesień. Federacja oficjalnie nie potwierdziła zestawienia, ale obaj zawodnicy mieli już się dogadać.

Hooker to weteran amerykańskiej federacji, dla której walczy już od dziesięciu lat. Rywalizował w kategorii piórkowej, by przenieść się do lekkiej. Obecnie zajmuje jedenastą pozycję w rankingu. Zawodnik wygrał dwie ostatnie walki, pokonując Claudio Puellesa i Jalina Turnera.

Z kolei „Gamer” plasuje się sześć miejsc wyżej. Niektórzy kibice chętnie widzieliby Polaka walczącego o pas mistrzowski, lecz muszą uzbroić się w cierpliwość. Gamrot jest jednak na fali wznoszącej. Pokonał dos Anjosa, a także Rafaela Fizieva i Turnera. Ostatnią porażkę zanotował w październiku 2022 roku, ulegając Beneilowi Dariushowi.

twitter

Kariera Mateusza Gamrota

Mateusz Gamrot legitymuje się bilansem 24 zwycięstw i 2 porażek (1 walka zakwalifikowana jako nieodbyta). Oprócz porażki z Dariushem, urodzony w Bielsku-Białej zawodnik uległ także Guramowi Kutaeladze. Był to wówczas debiut zawodnika w UFC. Wcześniej przez wiele lat walczył dla federacji KSW, w której posiadał pas mistrzowski w kategorii lekkiej.

Czytaj też:

Brutalny nokaut zrobił swoje. Polski mistrz wciąż odczuwa skutki walkiCzytaj też:

Artur Szpilka usłyszał przykrą diagnozę, a wcześniej go lekceważono. „Tragedia”