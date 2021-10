Andy Murray wygrał najdłuższy mecz w sezonie. Trzy tie-breaki w European Open

European Open to męski turniej tenisowy zaliczany do cyklu ATP Tour. Udział wziął w nim legendarny tenisista Andy Murray, który w pierwszej rundzie zmierzył się z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Spotkanie okazało się męczącym maratonem, w którym zwyciężył doświadczony, były lider światowego rankingu.

Andy Murray – Frances Tiafoe. Tenisowy maraton podczas ATP w Antwerpii

Pierwszy set padł łupem Murraya. W ciągu godziny i 17 minut Szkot pokonał Tiafoe 7:6 (7:2). Przez większość czasu to Amerykanin prowadził, ale były lider światowego rankingu w ostatnim możliwym momencie przełamał na 5:5 i doprowadził do pierwszego z trzech tie-breaków w tym spotkaniu. Tam nie pozostawił przeciwnikowi za dużo pola do popisu i pewnie wygrał 7:2.

Druga partia obyła się bez żadnego przełamania. Tym razem jednak lepszy w tie-breaku okazał się 23-letni reprezentant USA. Nie obyło się bez emocji, ponieważ Tiafoe wygrywał już 6:3, a Murray zdołał doprowadzić do remisu i rozpocząć grę na przewagi. Mimo wszystko Amerykanin nie odpuścił i wyszarpał wygraną. Cała partia trwała godzinę i 21 minut.

Trzeci set zakończył się jeszcze dłuższym tie-breakiem. Andy Murray wygrał go 10:8. Całe spotkanie trwało trzy godziny i 45 minut. To najdłuższe trzysetowe starcie w tym sezonie. Wcześniej takim meczem był pojedynek Rafaela Nadala ze Stefanosem Tsisipasem w kwietniu podczas turnieju ATP w Barcelonie. Trwał on 3 godziny i 38 minut. – Myślę, że to jest pierwszy taki mecz w mojej karierze. Jestem zmęczony, to oczywiste. To była niesamowita walka – skomentował później sprawę Andy Murray.

Czytaj też:

Liga Mistrzów. Ronaldinho pojawił się na meczu PSG. Brazylijczyk spotkał się z Messim