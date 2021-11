Hurkacz wspomina mecz z Federerem. „To było coś więcej niż tylko zwycięstwo”

Hubert Hurkacz ma w tym sezonie przed sobą jeszcze tylko jeden cel – ATP Masters w Turynie, do którego zakwalifikował się dzięki świetnej postawie podczas ATP 1000 w Paryżu. Oprócz niego podczas prestiżowego turnieju dla ośmiu najlepszych tenisistów z rankingu ATP Race wystąpią jeszcze Novak Djoković, Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andriej Rublow, Matteo Berrettini i Casper Ruud. Zawody rozpoczną się 14 listopada i potrwają do 21 listopada.

ATP Tour. Mecz z Federerem jednym z najważniejszych momentów sezonu

Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo udany sezon. W programie „Players' Voice” podsumował swoje występy, stwierdził, że jednym z najważniejszych dla niego momentów w tym roku był mecz z Rogerem Federerem. Legendarny tenisista był od zawsze dla Polaka wzorem do naśladowania. – Kiedy wygrałem z nim w tegorocznym Wimbledonie, nie czułem nic poza czystą radością. To był dla mnie niezwykle intensywny mecz, któremu towarzyszyła niesamowita atmosfera – wspominał wrocławianin.

– To był dla mnie jeden z najważniejszych momentów w sezonie. To było coś więcej niż tylko zwycięstwo, ponieważ oznaczało, że zrobiłem kolejny krok, aby przełamać swoje bariery i pokazać, że stać mnie na wielkie rzeczy. Wimbledon, a także to, co osiągnąłem w Delray Beach, Miami i Metz, śmiało mogę nazwać sukcesem – dodał Polak.

Iga Świątek była dla niego inspiracją

Hubert Hurkacz marzy o wygraniu turnieju wielkoszlemowego. Inspiracją dla niego jest zwycięstwo Igi Świątek podczas Rolanda Garrosa w zeszłym sezonie. – To było coś niesamowitego. Pokazała nam wszystkim, że ktoś z Polski może odnieść tak fantastyczny sukces. Mogłem zobaczyć, jak wiele jej osiągnięcie znaczyło dla wszystkich w ojczyźnie, to było motywujące – powiedział tenisista.

