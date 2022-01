Zobacz akcję z Australian Open, którą Iga Świątek zachwyciła cały świat. „To było dzieło sztuki”

W nocy z 25 na 26 stycznia Iga Świątek po raz pierwszy w swojej historii rywalizowała w ćwierćfinale Australian Open. Już samo dojście na ten etap było dla Polski ogromnym osiągnięciem, ale okazało się, że jej rywalka, Kaia Kanepi, również jej nie zatrzymała.

Iga Świątek pokonała Kaię Kanepi w Australian Open

Niemniej warszawianka miała z Estonki spore problemy. Tak nie miała przygotowanej żadnej wysublimowanej taktyki na spotkanie 1/4 finału. Spotkanie było więc całkiem chaotyczne, na czym początkowo korzystała Kanepi. Pierwszy set wygrała 6:4, ale z czasem osłabła i poległa w dwóch kolejnych: 6:7 oraz 3:6. Awansując do półfinału, Świątek wyrównała największe osiągnięcie w historii występów Polek w Australian Open. Przed nią do tego etapu rozgrywek dwukrotnie dotarła jedynie Agnieszka Radwańska.

Choć pojedynek Biało-Czerwonej z Estonką pozostawiał wiele do życzenia w kwestiach taktycznych, nie brakowało w nim emocji. Szczególne wrażenie na kibicach oraz internautach zrobiła jedna akcja. Rozegrała się ona w ostatnim gemie meczu.

Akcja, którą Iga Świątek zachwyciła kibiców

Przy stanie 40:15 Kanepi znów rzuciła wyższy bieg. Atakowała bardzo mocno i Polka z problemami broniła kolejne piłki. Niektóre były wręcz niemożliwe do odbioru, a jednak Świątek to się udawało, nawet kiedy musiała zrobić wślizg. Estonka kilka razy z rzędu smeczowała i mimo tego nie zdobyła punktu. W końcu udało się to naszej reprezentantce, która po pięciu obronach zmusiła wyczerpaną rywalkę do błędu.

„Ten ostatni gem Igi Świątek powinno kupić Muzeum Sportu. Dzieło sztuki” – tak wyżej opisaną akcję skomentował Paweł Wilkowicz, redaktor naczelny sportowej redakcji Viaplay.

Kiedy mecz Igi Świątek z Danielle Collins w półfinale Australian Open?

W półfinale Australian Open Iga Świątek zagra z Danielle Collins, która w 1/4 rozgrywek wyeliminowała Alize Cornet. Starcie Polki z Amerykanką zaplanowano na 27 stycznia, mniej więcej na godzinę 11:00.

