Hubert Hurkacz wciąż nie ma dość. Wiemy, w jakich turniejach niebawem wystąpi

Ostatnie tygodnie były dla Huberta Hurkacza bardzo intensywne. Polak występował bowiem w Miami Open w dwóch formułach. Pochodzący z Wrocławia zawodnik wystartował zarówno w rywalizacji singlowej, jak i deblowej. Teraz wiemy już, jakie ma plany na najbliższy czas.

Tenis. Wymagająca rywalizacja w Miami Open dla Huberta Hurkacza

Indywidualnie szło mu całkiem dobrze, a do tego bronił tytułu sprzed roku. Reprezentant naszego kraju doszedł w tej formule do półfinału. Naprzeciw niemu stanął Carlos Alcaraz. Większe szanse na awans dawano właśnie Biało-Czerwonemu, aczkolwiek tym razem eksperci się pomylili. Lepszy okazał się Hiszpan, który pokonał Hurkacza 2:0.

Lepiej naszemu krajanowi poszło natomiast w deblu. Występował w nim wraz z Johnem Isnerem i obaj dotarli aż do finału. Tam starli się z Nickiem Kyrgiosem i Thanasim Kokkinakisem i tym razem byli lepsi. Zwyciężyli 2:0 (6:4 i 6:3).

W tych turniejach zagra Hubert Hurkacz, zanim weźmie udział we French Open

Występowanie w obu konkurencjach Hurkacz praktycznie nie miał czasu na większy odpoczynek pomiędzy poszczególnymi starciami. Co ciekawe nadal nie zamierza tego robić, chcąc wykorzystać dobrą formę, w której bez wątpienia jest.

Na portalu sportowefakty.wp.pl czytamy o planach wrocławianina na nadchodzące tygodnie. Już dziś, 4 kwietnia, Hubert Hurkacz miał wrócić ze Stanów Zjednoczonych i zaraz stawić się w Monte Carlo. Tam będzie przygotowywać się do kolejnego turnieju rangi Masters 1000. Następnie Polak wystąpi w Hiszpanii, gdzie rozgrywki zaczną się zaraz po tym, jak zakończą się w Monako. W maju natomiast chce rywalizować w Madrycie.

To będą dla Hurkacza trzy turnieje, w których będzie pracował tak, by jak najlepiej przygotować się do French Open. Tegoroczna edycja Roland Garros rozpocznie się 22 maja i potrwa do 5 czerwca.

Czytaj też:

Ogromne pieniądze dla Igi Świątek za wygraną w Miami Open. Kwota robi wrażenie