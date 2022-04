Świątek wróciła do Polski, by stworzyć historię. Jakie są jej dalsze plany?

Iga Świątek przyjechała do Polski, by wraz ze swoją drużyną powalczyć o awans do głównej fazy Pucharu Billie Jean King. Po zakończeniu zmagań z Rumunkami najlepsza tenisistka rankingu ponownie wyruszy w świat, by rozpocząć sezon na mączce.