Świątek skomentowała swój wielki sukces. Podziękowała szczególnej osobie

Iga Światek najcięższe spotkanie miała w półfinale, gdzie bardzo twarde warunki postawiła jej Ludmiła Samsonowa. Rosjanka wygrała pierwszą partię, a w drugiej i trzeciej do końca walczyła o każdy punkt. Ostatecznie mimo słabszej formy tego dnia to Polka odniosła sukces, wygrywając starcie 6:7, 6:4, 7:5. W finale było o wiele łatwiej.

Świątek wygrała czwarty turniej z rzędu. Sabalenka nie miała szans

Iga Świątek wygrała finał WTA 500 w Stuttgarcie bez widocznych dla „zwykłych śmiertelników” problemów. Nasza zawodniczka rozgromiła Arynę Sabalenkę, która po porażce wydawała się bardzo obrażona. W pomeczowym wywiadzie mówiła, że kibice mogli ją trochę bardziej wspierać w trakcie meczu i że jeśli za rok znowu przegra w finale, to w ogóle nie udzieli wywiadu. Polka natomiast nie miała powodów do niemiłych zachowań, przemówiła do Polaków zebranych na trybunach i wsiadła do swojego nowego Porshe, które było jedną z nagród głównych turnieju.

Iga Światek skomentowała swoj sukces. Podziękowała szczególnej osobie

Iga Światek dodała post na Instagramie, w którym krótko podsumowała turniej w jej wykonaniu. „Wykończona, ale bardzo szczęśliwa. Czwarty wygrany turniej z rzędu… to wręcz surrealistyczne” – zaczęła Polka. Później przyszedł czas na podziękowania. „Dziękuję, zespole i Rodzino (Tobie Tato szczególnie, za bycie na miejscu)!” – dodała jeszcze zawodniczka. Polka zdradziła również plany na najbliższe chwile i dni. – Co teraz? Ucieszyć się, odpocząć… i wrócić do pracy skupiając się na kolejnym doświadczeniu. Jestem naprawdę wdzięczna za to, jak praca moja i wszystkich wokół przynosi efekty – napisała nasza tenisistka. Na koniec pierwsza rakieta dodała jeszcze trochę humoru. „P.S. Wiecie, jakie jest idealne słowo na dziś? Tak…JAZDA!” – zakończyła.

