Skandaliczne zachowanie rywalki Igi Świątek. Komentatorzy nie zostawili na niej suchej nitki

Iga Świątek w Stuttgarcie potwierdziła, że jest obecnie najlepszą tenisistką na świecie. Polka w finale imprezy WTA 500 pokonała Arynę Sabalenkę, wygrywając tym samym 23. mecz i czwarty turniej z rzędu. „Wykończona, ale bardzo szczęśliwa. Czwarty wygrany turniej z rzędu… to wręcz surrealistyczne” – skomentowała później na Instagramie.

Aryna Sabalenka w ogniu krytyki

Rozczarowania rezultatem starcia nie kryła Sabalenka, która przed rokiem równiez przegrała finał w Stuttgarcie, ulegając Ashleigh Barty. – Teraz bijecie mi brawo, a powinniście mnie tak wspierać w trakcie meczu. Nie jestem w nastroju, żeby cokolwiek powiedzieć. (...) Jak przegram tu za trzecim razem, to opuszczę kort bez słowa – mówiła Białorusinka po zakończonym spotkaniu. Zawodniczka po tych słowach zaczęła się śmiać, sugerując, że jej wypowiedź należy traktować z dystansem.

Białorusinka kilka minut później zapozowała do zdjęć ze Świątek i organizatorami turnieju, wyraźnie dając do zrozumienia, że jest niezadowolona. Następnie odwróciła się na pięcie i zeszła z kortu, co skrytykowali komentatorzy stacji Canal+. – Trzeba umieć przegrywać, trzeba umieć się zachować. Niech się cieszy, że w ogóle może tutaj rywalizować. Czasy są, jakie są, a tutaj zgrywa najbardziej pokrzywdzoną. Nieładnie, bardzo nieładnie – ocenił mąż Agnieszki Radwańskiej i trener, Dawid Celt.

„Ty się ciesz, że w ogóle możesz tutaj grać”

Jak zauważył Celt, Sabalenka niepotrzebnie „wyrzuciła” kibicom, że ci jej nie dopingowali. – Sorry, dzieciaku, ale ty się ciesz, że w ogóle możesz tutaj grać, bo biorąc pod uwagę, co wyprawia prezydent twojego kraju ze swoim kolegą obok, to tak na dobrą sprawę w moim odczuciu i wielu innych też nie powinnaś grać – stwierdził.

Celtowi wtórował ceniony ekspert i komentator, Marek Furjan. – Wygląda bardziej na tenisistkę, która weźmie trofeum i zarysuje Idze maskę, niż na taką, która umie przegrywać – ocenił. Jak dodał, zachowanie Sabalenki potwierdza, że nawet posiadając liczne trofea, można nie przejawiać odpowiedniego zachowania.

