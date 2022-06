Rekordowa pula nagród na Wimbledonie. Polacy mogą zarobić gigantyczne pieniądze

Prestiżowy Wimbledon zbliża się wielkimi krokami. Zawody na londyńskich kortach rozpoczną się już w poniedziałek, 27 czerwca i potrwają do niedzieli, 10 lipca. Tenisiści za wzięciu udziału w imprezie nie otrzymają punktów do rankingu WTA i ATP. To konsekwencja wykluczenia Rosjan oraz Białorusinów z powodu wojny na Ukrainie. Mimo to jednak zawodnicy powalczą o ogromne pieniądze.

Rekordowa kwota. Ile zarobią Polacy?

Jak poinformowano na stronie Wimbledonu, tegoroczna pula nagród będzie rekordowa. Wynosi ona 43 miliony 350 tysięcy funtów. W porównaniu do zeszłego roku jest to wzrost o 15,2 proc. Natomiast w stosunku do 2019 roku łączna kwota jest większa o 6,2 proc. Zwycięzcy rywalizacji singlowej, zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn, zainkasują równe dwa miliony funtów, co na ten moment daje blisko 11 milionów złotych. Co ciekawe, nie jest to pod tym względem najwyższa nagroda w historii. Więcej triumfatorzy imprezy otrzymali w 2017 (2,2 mln funtów), 2018 (2,25 mln funtów) oraz w 2019 roku (2,35 mln funtów).

Warto dodać, że finaliści tegorocznego turnieju rozrywanego na londyńskich kortach trawiastych zarobią 1,05 miliona funtów. Z kolei gra w półfinale to gwarantowane 535 tysięcy funtów. Natomiast sama gra w pierwszej rundzie to 50 tysięcy funtów. Ile zarobią najlepsi polscy zawodnicy? Iga Świątek jest główną faworytką do końcowego triumfu, więc można zakładać, że Polka dojdzie przynajmniej do finału. Szanse Huberta Hurkacza na wygranie Wimbledonu nie są zbyt wielkie, lecz gdyby wrocławianinowi udało się powtórzyć sukces sprzed roku, czyli awans do 1/2 finału, zarobiłby około 70 tysięcy funtów więcej niż w 2021 roku.

Przypomnijmy, że Raszynianka będzie rozstawiona z numerem pierwszym, popularny „Hubi” zaś przystąpi do zawodów, grając z „siódemką”. Losowanie odbędzie się w piątek, 24 czerwca.

Czytaj też:

Sensacyjny transfer stał się faktem. Bayern Monachium zaprezentował swoją nową gwiazdę