Hubert Hurkacz gra o półfinał turnieju ATP Masters w Montrealu. Gdzie oglądać?

Hubert Hurkacz w turnieju rangi ATP 1000 w Montrealu w pierwszej rundzie miał „wolny los”, a w drugiej rundzie trafił na Fina Emila Ruusuvuoriego, z którym przegrał w starciu 3 sierpnia w Waszyngtonie, więc to była idealna okazja, by się mu zrewanżować. I tak też się stało, w ponad dwugodzinnym meczu Polak pokonał rywala 6:3, 6:7, 6:2 i ostatecznie awansował dalej.

W 3. rundzie turnieju rozstawiony z „8” Hubert Hurkacz zmierzył się z Albertem Ramosem-Vinolasem. Od początku tego spotkania nasz reprezentant nie mógł dobrze wejść w mecz. Popełnił dwa podwójne błędy serwisowe i już w pierwszym gemie został przełamany. Pod koniec seta opady deszczu zmusiły tenisistów do przerwania tego spotkania. Po powrocie na kort wrocławianin grał zupełnie inaczej. Choć ostatecznie minimalnie przegrał pierwszego seta, to w dwóch kolejnych triumfował.

Ćwierćfinał ATP Masters w Montrealu. Hurkacz zmierzy się z Kyrgiosem

Teraz Hubert Hurkacz w ćwierćfinale turnieju ATP Masters w Montrealu zmierzy się z finalistą minionej edycji Wimbledonu – Nickiem Kyrgiosem. To będzie dopiero drugie starcie tenisistów. Pierwszy raz wyszli naprzeciwko siebie w czerwcu 2022 roku na korcie w Halle. Wówczas, to wrocławianin okazał się lepszy wygrywając 2:1 (4:6, 7:6, 7:6), a później triumfował w całej imprezie. Polak na pewno będzie chciał powtórzyć swój sukces, ale nie będzie to takie proste zadanie, tym bardziej, że to Australijczyk jest typowany przez ekspertów jako faworyt tego spotkania.

ATP w Montrealu. Gdzie oglądać mecz Huberta Hurkacza z Nickiem Kyrgiosem?

Spotkanie Hurkacza z Kyrgiosem odbędzie się w piątek 12 sierpnia na głównym korcie w Montrealu. Spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 18.00 polskiego czasu. Transmisję „na żywo” z tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

