Oburzające zachowanie Igi Świątek w meczu US Open. Tym gestem wywołała burzę

Iga Świątek dobrze radzi sobie w obecnej edycji US Open, mimo że ostatnie miesiące zdecydowanie nie należą do niej. Po tym jak przedwcześnie odpadła z Wimbledonu nie była już w stanie nawiązać do swojej spektakularnej dyspozycji sportowej z pierwszej połowy roku. Niemniej w Nowym Jorku pokonała już trzy przeciwniczki: Jasmine Paolini, Sloane Stephens, a ostatnio również Lauren Davis. Co ciekawe w meczu z ostatnią z wymienionych tenisistek raszynianka przy okazji wywołała skandal.

Iga Świątek rywalizowała z Lauren Davis w US Open

Mimo iż Polka zwyciężyła w tej potyczce 2:0, w pewnym momencie znalazła się w ogromnych tarapatach. W trakcie drugiego seta Amerykanka prowadziła bowiem aż 3:0, a następnie 4:1 i wiele wskazywało na to, iż potrzebny będzie trzecia część spotkania, by rozstrzygnąć jego wynik. Nic z tego, w newralgicznym momencie Świątek zaczęła grać zdecydowanie lepiej i odwróciła losy seta, pieczętując swój triumf.

Co ciekawe już po meczu najwięcej mówi się nie o grze samych zawodniczek, lecz zachowaniu raszynianki, którym zwróciła uwagę całego świata. Kiedy w drugim secie Davis prowadziła 3:0, Polka uciekła się do próby zdekoncentrowania swojej rywalki w oryginalny, lecz kontrowersyjny sposób. W pewnym momencie, gdy obie tenisistki znajdowały się przy siatce, a Amerykanka składała się do uderzenia, reprezentantka naszego kraju wykonała pajacyka, by ją rozproszyć.

Niegodne zachowanie Igi Świątek w meczu US Open

Plan Świątek się nie powiódł, ponieważ Davis trafiła w boisko, aczkolwiek wywołał spore oburzenie w świecie tenisa. Wiele osób uznało gest raszynianki za niesportowy i niegodny wielkiej mistrzyni. W takim tonie wypowiedziała się również Gabriela Załoga, międzynarodowa sędzia tenisa, na łamach portalu sport.pl.

– Myślę, że można to uznać za przeszkodę w grze. Moim zdaniem takie zachowanie jest niedopuszczalne, bo to ewidentne przeszkadzanie przeciwnikowi – stwierdziła. Zachowanie pierwszej rakiety rankingu WTA oczywiście uchwyciły kamery.

