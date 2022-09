Ważna zmiana w karierze Igi Świątek. Polski trener wyjaśnił, jakie będą korzyści z tej współpracy

Rok 2022 jest wyjątkowo intensywny dla Igi Świątek pod wieloma względami. Sportowo jest rewelacyjny, ponieważ Biało-Czerwona wygrała w nim 57 z 64 spotkań, a do tego triumfowała w siedmiu prestiżowych turniejach, między innymi US Open, Roland Garros czy Indian Wells. Poza tym aktualnie wiele zmienia się także w zarządzaniu karierą tenisistki, ponieważ właśnie zaczęła współpracę z firmą IMG Tennis.

Iga Świątek skorzysta na współpracy z IMG Tennis

„Do reprezentacji Igi Świątek dołącza globalna agencja IMG Tennis, która będzie odpowiadała za nawiązywanie nowych współprac, poza rynkiem polskim, i kompleksową obsługę zawodniczki w tourze tenisowym. Oba zespoły będą współpracować partnersko” – napisano w komunikacie prasowym rozesłanym do mediów.

Co to dokładnie oznacza dla Świątek? Z pomocą w tej kwestii przychodzi Dawid Celt, znany trener. – Zawodnik czy zawodniczka nie musi się martwić o nic, wszystko ma zorganizowane. Dostaje tylko informację, gdzie ma być, o której godzinie. Agencja zapewnia wsparcie logistyczne. Z człowieka schodzi duży ciężar obowiązków związanych z rezerwacją hoteli, samolotów, często kortów do trenowania. Taka agencja bardzo pomaga w całej komunikacji – wyjaśnił na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Dawid Celt dobrze wspomina współpracę IMG Tennis z Agnieszką Radwańską

Celt ma również nadzieję, że raszynianka skorzysta na tej współpracy pod kątem reklamowo-marketingowym. – Miejmy nadzieję, że będą też partycypować w znalezieniu nowych partnerów z globalnego rynek – dodał.

Celt, czyli mąż Agnieszki Radwańskiej, przypomniał, że jego żona również była wspierana przez IMG Tennis. – Dobrze wspominamy tę współpracę. Agnieszka najpierw była z Lagardere, potem przeszła do IMG. Obsługiwano ją w sposób bardzo profesjonalny i była zadowolona z tej kooperacji – zakończył.

Czytaj też:

Iga Świątek zrezygnowała z udziału w prestiżowym turnieju. Powód jest jeden, ale niezwykle ważny