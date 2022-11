Za Igą Swiątek najlepszy sezon w karierze. Wiadomo, kiedy Polka wróci na kort

Ostatnie wielkie turnieje w kobiecym tenisie ziemnym zdecydowanie należały do Igi Świątek. 21. latka wygrała w tym sezonie osiem turniejów, w tym po raz drugi w karierze Roland Garros i po raz pierwszy US Open. Dodatkowo Polka jako jedyna tenisistka świata w XXI wieku zaliczyła 37 wygranych meczów z rzędu, pokonując w tym prestiżowym zestawieniu Serenę Williams mającą 34 takich zwycięstw w 2013 roku. Wszystko to sprawiło, że pochodząca z Raszyna zawodniczka zakończyła sezon jako pierwsza rakieta świata.

Igę Świątek czeka przerwa

Ostatnim turniejem tego sezonu dla Igi Świątek było WTA Finals 2022. Polka najpierw wygrała trzy mecze grupowe, a następniepo zaciętym meczu przegrała w półfinale z grającą świetnie Białorusinką Aryną Sabalenką. Dla 21-latki był to trudny mecz, ponieważ zmęczenie sezonem wyraźnie dawało jej się we znaki.

Pomimo wyczerpujących ostatnich miesięcy Iga Świątek nie będzie mogła zbyt długo nacieszyć się przerwą. Polkę zobaczymy już 19 grudnia w pierwszej edycji prestiżowego turnieju World Tennis League. Zmierzą się w nim czołowe tenisistki oraz tenisiści świata. W swoim pierwszym meczu 21-letnią raszyniankę będziemy mogli ujrzeć w pojedynku z francuską tenisistką – Caroline Garcią. Turniej zakończy się 24 grudnia.

Na przełomie tego roku będzie miał miejsce jeszcze jeden turniej. United Cup, czyli turnieju najlepszych na świecie drużyn mieszanych. Oprócz Igi Świątek zobaczymy tam także Magdę Linette czy Huberta Hurkacza. Na chwilę obecną wiadomo, że Polacy zmierzą się tam ze Szwajcarią oraz jeszcze jedną reprezentacją. Zawody te rozpoczną się 29 grudnia i potrwają do czwartego stycznia w trzech Australijskich miastach – Sydney, Perth oraz Brisbane.

Czytaj też:

Iga Świątek poznała rywali w prestiżowym turnieju. Polkę czeka trudne zadanieCzytaj też:

Duże przetasowania w rankingu WTA. Za plecami Igi Świątek doszło do poważnych zmian