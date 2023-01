United Cup. Wojna nerwów w starciu Hurkacza z Berrettinim. Problemy w meczu Polska – Włochy

Reprezentacja Polski rozgrywa właśnie ćwierćfinał w ramach United Cup. Za nami już trzy starcia indywidualne. Niestety potyczka z Italią źle zaczęła się dla Biało-Czerwonych, ponieważ już w pierwszej potyczce Damian Michalski został pokonany przez Lorenzo Musettiego. Włoch zwyciężył 2:0 (6:1 i 6:1). Potem na korcie pojawiła się Iga Świątek. Ona również miała problemy ze swoją rywalką, czyli Martiną Trevisan. 29-latka postraszyła naszą rodaczkę szczególnie w drugim secie, ale i tak to raszynianka zwyciężyła 2:0 (6:2 i 6:4). Dopiero potem do boju ruszył Hubert Hurkacz.

Mecz Polska – Włochy w United Cup

Jemu przyszło mierzyć się z trudnym rywalem, wszak rywalizował z Matteo Berrettinim. Już od samego początku starcia wrocławianin musiał ratować się z opresji, wszak tenisista z Italii szybko wyszedł na prowadzenie 2:0. Chwilę trwało, zanim Polak znalazł odpowiedni rytm gry, ale kiedy to się stało, wygrał trzy gemy z rzędu – dzięki przełamaniu i asowi serwisowemu. Włoch nie odpuszczał ani na moment, wywalczył przełamanie, a potem świetnie zagrywał. W ten sposób wywalczył przewagę, której nie oddał do końca pierwszego seta. Hurkacz przegrał go 4:6.

26-latek znacznie lepiej rozpoczął natomiast drugą część spotkania. Wyszedł na prowadzenie za sprawą doskonałego serwisu, a potem dzięki efektownemu smeczowi. Berrettini stał się wtedy nieco bardziej nerwowy, widząc, iż pewne zwycięstwo wymyka mu się z rąk. Od stanu 2:2 Polak zaznaczył bowiem silną dominację nad rywalem. Wykorzystał break point, imponował serwisami i dzięki temu szybko zrobiło się 5:2, a po kolejnym asie 6:3 i 1:1 w całym spotkaniu.

Wynik meczu Hubert Hurkacz – Matteo Berrettini. Problemy reprezentacji Polski

Reprezentant Italii dużo lepiej radził sobie w trzeciej partii, przy czym głównie w tych gemach, w których do niego należała zagrywka. Przy niej nie dawał Hurkaczowi żadnych szans. Ten zaś odpowiadał… Niemal w identyczny sposób. Emocje buzowały w obu tenisistach, lecz to Berrettini lepiej poradził sobie z presją. W kluczowych momentach gemów Polak raził nieskutecznością, przez co ostatecznie przegrał drugi set 3:6 i cały mecz 1:2. Tym samym w meczu Biało-Czerwonych z Italią 2:1 na prowadzenie wyszła ekipa z południa Europy.

