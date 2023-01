Iga Świątek wykonała „zagranie turnieju”. Zachwyciła nim legendę

Pierwszy mecz deblowy w wykonaniu reprezentacji Polski zakończył się zgodnie z oczekiwaniami. Jeden punkt w spotkaniu zapewniła para Iga Świątek – Hubert Hurkacz, którzy pokonali rywali stosunkami 6:3 i 6:4. Nie wynik, a jedno z zagrań, które wykonała raszynianka, jest jednym z głównych tematów, o którym mówi się w świecie tenisa. Najlepsza polska tenisistka zachwyciła cały świat na czele z Rogerem Federerem.

United Cup. Iga Świątek wykonała „zagranie turnieju”

Do omawianej sytuacji doszło w trakcie pierwszego seta, kiedy tablica wyników pokazywała stan 3:2, 30:15. Po serwisie reprezentacji Kazachstanu Iga Świątek wykonała zwycięskie uderzenie, którego skala trudności dochodziła do granicy niemożliwej do osiągnięcia.

Zaraz po uderzeniu rywala 21-latka musiała bardzo szybko dobiec do piłki, która została zagrana tuż przy siatce z boku kortu. Jednocześnie konieczne było wykonanie ślizgu i mocne wychylenie. Liderka światowego rankingu WTA wykonała to wszystko bezbłędnie i zagrała piłkę obok słupka podtrzymującego siatkę.

twitter

Roger Federer zachwycony zagraniem Igi Świątek

Po tym, co zrobiła Iga Świątek, Hubert Hurkacz z niedowierzaniem złapał się za głowę, a Agnieszka Radwańska nie mogła wyjść z zachwytu głośno i mocno bijąc brawo. Komentator nazwał zagranie raszynianki „uderzeniem turnieju”.

Zaraz po tym, jak obiegło ono media społecznościowe, Iga Świątek udostępniła je na swoim Twitterze, zaczepiając Rogera Federera. „Zatwierdzasz” – zapytała legendarnego tenisistę 21-latka. Szwajcar nie został jej dłużny i odpowiedział:: „To było szalone!”.

twitterCzytaj też:

Iga Świątek i Magda Linette dały popis umiejętności. Polska pokonała Kazachstan w United CupCzytaj też:

Iga Świątek zwróciła się do Polskich kibiców. Te słowa chwytają za serce