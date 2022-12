Iga Świątek zwróciła się do Polskich kibiców. Te słowa chwytają za serce

Iga Świątek jest w doskonałej dyspozycji, co potwierdziła w spotkaniu z Juliją Putincewą. Polka pokonała Kazaszkę 2:0 (6:3, 6:1), przeważając przez znaczną część spotkania. 21-latka odniosła dotychczas tylko jedną porażkę, co oznacza, że w rozpoczynającym się sezonie ma zamiar iść po wszystkie możliwe do zdobycia puchary. Nie będzie to możliwe bez odpowiedniego wsparcia kibiców.

Iga Świątek pokonała Juliję Putincewę

Bardzo wysokie tempo, doskonałe returny i kapitalne serwisy pozwoliły Polce wygrać kolejny mecz w swojej karierze. Przez znaczną większość gemów Iga Świątek nie dawała swojej rywalce dojść do głosu, choć w kilku gemach to ona zdecydowanie przeważała.

Kazaszka rozpoczęła drugi set doskonałym serwisem, a potem dzięki returnowi wygrała pierwszego gema do 15. Iga Świątek wróciła do gry drugim gemie i bardzo dobrze panowała nad tym, co dzieje się na korcie. Julija Putincewa nie zamierzała jednak odpuszczać faworyzowanej Polce i bardzo dobrze zagrała w trzecim gemie, wygrywając go do zera. Do końca spotkania przeważała już tylko raszynianka i wygrała mecz 2:0.

Iga Świątek zwróciła się do polskich kibiców

United Cup rozgrywany jest w australijskim Brisbane, co dla Polaków jest gigantyczną odległością. Tym bardziej Iga Świątek doceniła ich obecność na trybunach i podziękowała im za wsparcie, które było dla niej nieocenione.

– Cieszę się, że jestem tutaj. Grając z takim zespołem za plecami, jest to coś innego. Dziękuję polskim kibicom za przyjście. Widzę polskie flagi, jak zwykle! Reprezentowanie Polski to zawsze coś specjalnego, skupiam się nawet bardziej. Mam gęsią skórkę, jak wychodzę na kort. Jestem dumna, że mogę reprezentować Polskę. To wspaniałe – podkreśliła nasza tenisistka.