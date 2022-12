Iga Świątek nie owijała w bawełnę. Tak podejdzie do Wimbledonu

Iga Świątek ma za sobą bardzo udany mecz w United Cup. W meczu otwarcia Polka pokonała Juliję Putincewę 2:0 (6:3, 6:1) i z optymizmem może podejść do kolejnych spotkań. W poprzednim sezonie Raszynianka wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe: Roland Garros i US Open. Wciąż nie najlepiej wiedzie jej się w Wimbledonie. 21-latka otrzymała pytanie w tej sprawie i odpowiedziała bezpośrednio.

Iga Świątek o grze na Wimbledonie

Nie jest tajemnicą poliszynela, że gra na trawie nie należy do najmocniejszych punktów Igi Świątek. Choć jeszcze jako juniorka zdołała wygrać Wimbledon, to teraz nie jest to dla niej takie proste. Po przejściu do seniorskiego tenisa została zweryfikowana, a media dokładnie przyglądają się jej grze. W wywiadzie dla TVP Sport została zapytana o grę na Wimbledonie i przyznała, że nie zaprząta sobie tym głowy.

– Nie jest to moja obsesja. Nigdy w mojej karierze nie było turnieju, do którego szykowałabym się dwa lata i tylko to by mnie napędzało. Takie podejście bywa destrukcyjne. Wtedy czuje się ciężar oczekiwań i przepracowanych lat – powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek zapowiedziała pracę na trawie

– Chciałabym rywalizować z najlepszymi zawodniczkami na tej nawierzchni. Na razie czuję, że brakuje mi do tego narzędzi. Myślę, że to kwestia czasu i odpowiedniego przygotowania. Mam nadzieję, że wygram Wimbledon w ciągu najbliższych lat, bo później moje szanse raczej już spadną – zaznaczyła nasza mistrzyni.

Warto jednak dodać, że londyński turniej dotychczas nie oszczędzał polskiej tenisistki. W 2019 roku przegrała już w pierwszej rundzie, a dwa lata później dotarła do czwartej. W 2022 roku ukończyła Wimbledon na trzeciej rundzie.

