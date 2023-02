Ważne słowa Igi Świątek po finale WTA Dubaj. Zwróciła się bezpośrednio do kibiców

Po niezbyt udanym Australian Open Iga Świątek wróciła na właściwe tory podczas gry na Bliskim Wschodzie. Najpierw 22-latka obroniła tytuł w Dosze, by następnie przystąpić do rywalizacji w Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich była bardzo blisko wygranej, lecz ostatecznie uległa Barborze Krejcikovej 0:2 (4:6 i 2:6).

Iga Świątek o porażce w WTA Dubaj z Barborą Krejcikovą

Teraz reprezentantka Polski postanowiła zabrać głos, komentując odniesioną porażkę. Mimo tego, iż nie wstawiła kolejnego trofeum do gabloty, jest z siebie całkiem zadowolona.

„Wczoraj byłam jeszcze w Dubaju, dziś już dotarłam do Warszawy, a zaraz znów wylatuję, do Indian Wells. Ostatnie kilka tygodni były dla mnie i dla nas bardzo intensywne i pełne wyzwań, ale ciężko pracowaliśmy i zrobiliśmy progres w wielu obszarach. Bardzo cieszyłam się turniejami w Dosze i w Dubaju, mimo choroby i mimo że drugi z finałów przegrała (duże gratulacje dla Barbory), to wiem, że mój poziom był dobry i że dałam z siebie wszystko, co mogła, od kilku dni zmagając się z infekcją” – napisała tenisistka w swoich mediach społecznościowych.

Iga Świątek odniosła się do krytyki po finale WTA Dubaj

Ponadto raszynianka odniosła się do krytycznych głosów, które pojawiły się w sieci po jej przegranym meczu z Krejcikovą w finale turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Rzadko czytam o sobie w internecie, ale tym razem to zrobiła. Widziałam, że wielu z was miało wyższe oczekiwania co do mojej dyspozycji tego dnia. Mogę tylko powiedzieć, że jestem po prostu człowiekiem, nie robotem. Człowiekiem, który ma za sobą dwa udane tygodnie na korcie. Nadal będę dbać o jak najwyższe standardy mojej pracy, będę cieszyć się tenisem i ciężko pracować. W końcu to właśnie mogę kontrolować, tylko tyle i aż tyle. Moją pracę i zaangażowanie. Dziękuję wam za wsparcie do zobaczenia niedługo” – wyjaśniła.

