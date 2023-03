Znamy rywalkę Świątek na początku zmagań w Indian Wells. To juniorska mistrzyni

Iga Świątek w ostatnich tygodniach znajduje się w bardzo dobrej formie. Najpierw wygrała turniej w Dosze, a tydzień później dotarła do finału zmagań w Dubaju, gdzie uległa Barborze Krejcikovej. Dodatkowo tuż przed startem turnieju w Indian Wells wzięła udział w pokazowym turnieju Tie Break Tens, w którym wraz z Hubertem Hurkaczem również dotarła do finału.

Znamy rywalkę Igi Świątek w II rundzie turnieju WTA w Indian Wells

Polka dzięki pozycji z rankingu rozpocznie rywalizację na kalifornijskich kortach dopiero od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Amerykanka Claire Liu. Juniorska mistrzyni Wimbledonu 2016 w grze podwójnej i Wimbledonu 2017 w grze pojedynczej mierzyła się z Anną Karoliną Schmiedlovą (101. pozycja w rankingu WTA). Od początku za faworytkę stawiano przedstawiciele gospodarzy. Jej rywalka dostała się do turnieju głównego dzięki szczęściu. Tenisistka przegrała w ostatniej fazie kwalifikacji, lecz poprzez kontuzję Alison van Uytvanck otrzymała szansę występu jako „szczęśliwa przegrana”.

Początkowo to do Schmiedlovej należał mecz. Słowaczka prowadziła już 5:3 i miała dwie piłki setowe. Złapała ją jednak niemoc, którą wykorzystała Liu. Numer 56 światowego rankingu w fenomenalnym stylu odrobiła straty i doprowadziła do tie-breaka, triumfując ostatecznie 7:6. W drugim secie tak zażartej walki już nie było, choć początkowo wiele wskazywało na to, że kibice w Indian Wells będą światkami mocnej rywalizacji. Słowaczka przełamała Amerykankę i prowadziła 2:0. Na tym praktycznie skończyła się jej walka, bo Liu od tamtego momentu przejęła inicjatywę, której nie oddała do końca meczu. Triumfując 6:3 w drugiej partii, zapewniła sobie awans do drugiej rundy.

Iga Świątek zagra z Claire Liu w II rundzie turnieju w Indian Wells

Iga Świątek miała już okazję mierzyć się z Liu. Obie panie spotkały się w kwalifikacjach do turnieju w Auckland nieco ponad cztery lata temu. Zwyciężyła Polka, triumfując 3:6, 7:5, 6:2. Spotkanie drugiej rundy turnieju w Indian Wells zaplanowano na sobotę, 11 marca. Nieznana jest jeszcze dokładna godzina rozpoczęcia meczu.

