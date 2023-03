Magda Linette – Emma Raducanu. Gdzie i o której oglądać mecz? Transmisja TV i online

Magda Linette musi zrehabilitować się za poprzednie porażki w amerykańskich turniejach. Tenisistka skończyła swoją przygodę w turnieju WTA w Meridzie już na etapie ćwierćfinału, gdzie nie dała rady reprezentantce Szwecji Rebecce Peterson, przegrywając 2:6, 4:6. Jeszcze gorzej poszło jej w WTA Austin, gdzie już w pierwszej rundzie wyeliminowała ją Rosjanka Warwara Graczewa 3:6, 6:4, 4:6. Polka zdążyła już naznaczyć swoją obecność w Indian Wells, gdzie w deblu z Caty McNally pokonała duet Alicja Rosolska, Monica Niculescu 6:3, 6:2.

Magda Linette chce udowodnić, że stać ją na więcej

Choć dotychczasowe wyniki w Ameryce polskiej gwiazdy tenisa nie przynosiły powodów do wielkiej dumy, tak dzisiejszym spotkaniem będzie chciała zatrzeć widok poprzednich porażek. Pojedynek z Emmą Raducanu na pewno nie będzie dla niej łatwy, ponieważ Brytyjka jest byłą zwyciężczynią US Open, choć obecnie zajmuje dopiero 77. lokatę w rankingu WTA. To ich drugie spotkanie, a w pierwszym zwyciężyła właśnie Raducanu.

– Dobrze się czuję, lubię grać tutaj w Indian Wells. Na treningach dobrze grałam, jestem przygotowana. Te tysięczniki są dużymi turniejami, więc każdy chce zagrać jak najlepiej, tym bardziej w tych turniejach w Stanach Zjednoczonych, które mają naprawdę już długą historię. Sporo się tutaj wydarzyło. Wszyscy grają tutaj, żeby pokazać swój najlepszy tenis. To ważny turniej jest dużo kibiców, a ten ośrodek jest wspaniały – mówiła Magda Linette w rozmowie z „Super Expressem”.

Magda Linette – Emma Raducanu. O której mecz i gdzie oglądać?

Choć Polka gra za oceanem, to rodacy przebywający w Polsce będą mogli oglądać jej pojedynek o dogodnej dla siebie godzinie. Spotkanie zostało zaplanowane na sobotę, 11 marca o godz. 20:00, a transmisję z niego będzie można śledzić w jednym z kanałów sportowych platformy Canal+ oraz online w platformie Canal+Online.

