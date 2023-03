Iga Świątek zmierzy się z Blancą Andreescu. Gdzie i o której oglądać mecz w Indian Wells?

Iga Świątek świetnie rozpoczęła marsz w tegorocznej edycji WTA 1000 Indian Wells. W pierwszej rundzie raszynianka pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą 7:6, 6:3. Kolejny pojedynek w tym turnieju pierwsza rakieta świata rozegrała z Claire Liu (56. WTA).

Indian Wells: Iga Świątek zmierza po obronę tytułu

Amerykanka nie była w stanie dorównać tempa Polce, co ta bezwzględnie wykorzystała wygrywając z Claire Liu 2:0 (6:0, 6:1). Po meczu z Amerykanką Iga Świątek powiedziała, że radość sprawia jej fakt, że udało jej się dostosować do wiatru oraz odniosła się do wyniku tego spotkania.

– Gdy jest taki wynik, właśnie o koncentrację jest najtrudniej, więc mogą się zdarzyć jakieś przestoje, momenty, w których poziom energii nieco spada. Tak właśnie było w końcówce drugiego seta. Byłam jednak świadoma, że muszę jak najszybciej wejść na większą intensywność, by skończyć mecz. Z drugiej strony wiele moich spotkań w ostatnich tygodniach wyglądało podobnie, więc wiedziałam, co muszę zrobić — mówiła Polka.

Teraz na drodze do obrony tytułu Indian Wells (WTA 1000) stanie Blanca Andreescu. Kanadyjska tenisistka zajmuje 36. miejsce w rankingu WTA i drugi raz stanie naprzeciwko pierwszej rakiecie świata. Pierwszy i ostatni raz do tej pory zawodniczki zmierzyły się podczas turnieju WTA w Rzymie w maju 2022 roku. Wówczas to Polka triumfowała 7:6, 6:0. To starcie zaplanowano na korcie centralnym.

Indian Wells: Iga Świątek – Blanca Andreescu. Transmisja na żywo

Mecz Iga Świątek – Blanca Andreescu w 1/16 finału WTA 1000 Indian Wells zaplanowano na godz. 2:00 polskiego czasu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Canal+ Sport 2 oraz w serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Canal+ Online.

Czytaj też:

Rosyjska legenda tenisa wbiła szpilkę Idze Świątek. Padły mocne słowaCzytaj też:

Iga Świątek kończy współpracę z Xiaomi. Podano powód